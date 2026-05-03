Παπάγου - Βίκος Ιωαννίνων: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η δεύτερη ομάδα που θα κερδίσει το εισιτήριο της ανόδου για τη Stoiximan GBL της επόμενης σεζόν, θα προκύψει σήμερα στον τελικό του Final 4, όπου ο Παπάγου θα αντιμετωπίσει τους Βίκος Φalcons. Η αναμέτρηση Παπάγου - Βίκος Ιωαννίνων κάνει τζάμπολ στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Στο πλαίσιο του τελικού της Elite League για την ομάδα που θα ακολουθήσει τη Δόξα λευκάδας στην Α1, πραγματοποιήθηκε η Media Day, όπου μίλησαν οι προπονητές των δύο ομάδων, Φώτης Καρακώστας (Evertech Παπάγου) και Θανάσης Γιαπλές (Vikos Φalcons).

«Το πλάνο είναι… να νικήσουμε (γέλια). Για να πάμε στο παιχνίδι, προφανώς ο στόχος των δύο ομάδων είναι να πάρουν την νίκη και την άνοδο. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, περνώντας την πρωτόγνωρη κατάσταση να παίζουμε 48 ώρες μετά το πρώτο ματς του Final 4, κάτι που έχουν ξαναζήσει ορισμένα παιδιά που έχει ο Vikos. Παίζουμε ένα ματς διαφορετικής φύσης σε σύγκριση με τα Μέγαρα, έχουμε μπροστά μας μια ομάδα με ακριβό μπάτζετ, ποιοτικούς και έμπειρους παίκτες, καθώς και μια αλλαγή προπονητή, που τον τελευταίο μήνα επέφερε μια σημαντική βελτίωση. Οι 48 ώρες δεν αρκούν, αλλά θα είμαστε έτοιμοι. Πάντα λέμε καποια πράγματα τελευταία στιγμή, είτε στο βίντεο είτε στα αποδυτήρια, για να προετοιμάσουμε τους παίκτες. Συνήθως δεν προγραμματίζω το τι θα πω στα παιδιά, νομίζω ότι είμαι καλός στο να τα βρίσκω εκείνη την ώρα. Η αίσθηση, ότι είμαστε μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία, δε μας αγχώνει ούτε μας απελευθερώνει. Από την πρώτη μέρα, που περάσαμε στο Final 4, είπα στα παιδιά, ότι δεν πάμε να διασκεδάσουμε στη Λευκάδα και να χαρούμε, αλλά για να νικήσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα, που χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει, θα επιχειρήσουμε να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Είναι… άλλες οι εξετάσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι μας στο φινάλε της κανονικής περιόδου, ο κόουτς Γιαπλές τον τελευταίο μήνα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και τα παιδιά που έχει ο Vikos ξέρουν να παίζουν αυτά τα παιχνίδια» ανέφερε o Φώτης Καρακώστας.

«Για 37 λεπτά φάνηκε, κόντρα στον Πρωτέα Βούλας, η πολύ καλή προετοιμασία που είχαμε κάνει, αλλά τα περιθώρια προετοιμασίας για τον τελικό είναι μικρότερα. Γνωριζόμαστε καλά οι δύο ομάδες, σε αυτά τα παιχνίδια οι παίκτες είναι εξ ορισμού έτοιμοι, το κίνητρο είναι το μεγαλύτερο, για να πετύχεις για όσα παλεύεις για μια ολόκληρη σεζόν, κι αυτό μετρά από μόνο του. Εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνα, γιατί μπορεί να παίξει ρόλο ανεξαρτήτως ημέρας, πρέπει να περιορίσουμε τα επιθετικά ατού του Παπάγου, όπως ο Αντερτον που ήταν εκπληκτικός με τα Μέγαρα, βρίσκοντας εν συνεχεία λύσεις σε όσα άλλα προβλήματα μας βάλεις και να έχουμε το ρυθμό μας στην επίθεση, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς παίκτες να ξεχωρίσουν, ανάλογα με τη μέρα τους. Ελπίζω να παρουσιαστούμε το ίδιο έτοιμοι στον τελικό, δική μου δουλειά είναι να προβλέπω τα άσχημα. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή χαλάρωση μετά από έναν ημιτελικό μεγάλης έντασης, αλλά δουλειά μου είναι να προετοιμάσω την ομάδα για το αρνητικό σενάριο στο γήπεδο. Το πρόβλημα που έχει μια ομάδα σχεδιασμένη να πρωταγωνιστεί. Είναι πίεση για πολλούς το να είσαι το φαβορί, αλλά για μένα είναι ευλογία. Εχω περάσει από ομάδες με όλους τους πιθανούς στόχους, είναι ευλογία να παλεύεις προς τα πάνω» είπε από την πλευρά του ο Θανάσης Γιαπλές.