Παραδόθηκε το μνημόνιο της Νέας Τούμπας στη συνάντηση ΠΑΕ - ΑΣ ΠΑΟΚ

Εβδομήντα λεπτά διήρκησε η συνάντηση αντιπροσωπείας του ΑΣ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ, κατά την οποία παραδόθηκε ένα κείμενο με το μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, η αντιπροσωπεία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ έφτασε στα γραφεία της ΠΑΕ λίγο μετά τις 16:00 δίχως να βρίσκεται σ’ αυτή ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Ησαϊάδης, αντίθετα παρόντα ήταν τα μέλη της διοίκησης κ.κ. Καπετανάκης, Πατρίδας και Νικολαΐδης, καθώς και η νομική σύμβουλος του συλλόγου, κα. Γιαννακοπούλου.

Η συνάντηση έλαβε τέλος μετά από 70’ με τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη να παραδίδουν ένα κείμενο σε αυτούς της ΠΑΕ, από τους οποίους έως ότου διαβαστεί και μελετηθεί δεν πρόκειται να γίνει κανένα σχόλιο.

Το μέλος της διοίκησης του Α.Σ., Θανάσης Καπετανάκης, σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, εξέφρασε την πεποίθηση του ότι η Νέα Τούμπα θα κατασκευαστεί από τον Ιβάν Σαββίδη.

«Παραδώσαμε το μνημόνιο και όλα είναι τακτοποιημένα. Πιστεύω ότι το νέο γήπεδο θα γίνει από τον κ. Σαββίδη», είπε.

Από την πλευρά της η νομική εκπρόσωπος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Κατερίνα Γιαννακοπούλου, έδειξε αισιόδοξη για το μεγάλο πρότζεκτ της Νέας Τούμπας, μιλώντας για τα επόμενα βήματα και επισημαίνοντας πως το έργο θα γίνει από τον Ιβάν Σαββίδη, ενώ όπως τόνισε θα υπάρξει και μια δεύτερη συνάντηση για την υπογραφή του μνημονίου.

«Συζητήσαμε για τα διάφορα θέματα που απασχολούν τις δύο πλευρές, είμαστε μια οικογένεια και θα έχουμε συνέχεια σε αυτό. Θα το επεξεργαστεί η ΠΑΕ και θα έχουμε δεύτερη συνάντηση. Δεν προσδιορίσαμε το πότε, αλλά είπαμε να γίνει σύντομα. Είμαι αισιόδοξη ότι θα γίνει η Νέα Τούμπα με τους καλύτερους όρους για τον ΠΑΟΚ. Από τον κ. Σαββίδη, φυσικά, για ποιον λόγο είμαστε εδώ σήμερα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και το ξαναλέμε, και η παρουσία μας εδώ αυτό συμβολίζει».

