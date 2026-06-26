Παραγουάη - Αυστραλία 0-0: Η λευκή ισοπαλία με πανηγυρισμούς για τους Socceroos

Παραγουάη και Αυστραλία έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις. Η ισοπαλία ήταν αρκετή για την Αυστραλία, που προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ. Η Παραγουάη δεν έχει αποκλειστεί, αλλά περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν θα συνεχίσει στη διοργάνωση.
Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες ήταν προσεκτικές και δεν δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες. Η καλύτερη στιγμή ήταν στις καθυστερήσεις, όταν ο τερματοφύλακας της Παραγουάης απέκρουσε το σουτ του Βολπάτο.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ανέβηκε λίγο, με τις δύο ομάδες να έχουν κάποιες καλές στιγμές, όμως καμία δεν κατάφερε να σκοράρει. Έτσι, το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με την Αυστραλία να πανηγυρίζει την πρόκριση και την Παραγουάη να περιμένει την εξέλιξη του ομίλου.
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