Παραγουάη - Γαλλία: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Η Παραγουάη αντιμετωπίζει τη Γαλλία τα ξημερώματα της Κυριακής (05/07) για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.
Ο διαιτητής θα σφυρίξει τη σέντρα του αγώνα θα γίνει στις 00:00 ώρα Ελλάδας και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 Σπορ.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Σάββατο 4 Ιουλίου
20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00 Παραγουάη - Γαλλία (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Βραζιλία - Νορβηγία (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
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