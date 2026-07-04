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Παραγουάη - Γαλλία: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Η Παραγουάη αντιμετωπίζει τη Γαλλία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026. Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα.

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Παραγουάη
Παραγουάη | Getty
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Η Παραγουάη αντιμετωπίζει τη Γαλλία τα ξημερώματα της Κυριακής (05/07) για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο διαιτητής θα σφυρίξει τη σέντρα του αγώνα θα γίνει στις 00:00 ώρα Ελλάδας και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 Σπορ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Σάββατο 4 Ιουλίου

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Παραγουάη - Γαλλία (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Βραζιλία - Νορβηγία (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1

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