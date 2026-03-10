Παρί - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Παρίσι κόντρα στην Παρί απόψε (10/03) για την 31η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό και θέλουν το διπλό ώστε να παραμείνουν στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 19-10 και ένα ματς λιγότερο.

Απέναντι στους Πειραιώτες, η Παρί που πέτυχε σπουδαία νίκη στο ΟΑΚΑ την περασμένη αγωνιστική απέναντι στο «τριφύλλι» ωστόσο βρίσκεται στα χαμηλά της βαθμολογίας, με ρεκόρ 11-18.