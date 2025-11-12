Μενού

Παρί - Παναθηναϊκός, Απάντηση Σορτς σε Άταμαν: «Πρέπει να χτίσω την εμπιστοσύνη του προπονητή»

Ο Τι Τζέι Σορτς πήρε θέση για τα όσα είχε πει ο Εργκίν Άταμαν την προηγούμενη αγωνιστική της EuroLeague.

Reader symbol
Newsroom
T. J. Shorts
O T. J. Shorts | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και το κατάφερε κόντρα στην Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου πήρε τη νίκη με 95-101.

Ωστόσο, αυτή η αναμέτρηση έχει κι έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και μία ιδιαίτερη φόρτιση, καθώς πρώτη φορά ο Τι Τζέι Σορτς επέστρεψε στην πρώην ομάδα του ως αντίπαλος.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ