Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και το κατάφερε κόντρα στην Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου πήρε τη νίκη με 95-101.
Ωστόσο, αυτή η αναμέτρηση έχει κι έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και μία ιδιαίτερη φόρτιση, καθώς πρώτη φορά ο Τι Τζέι Σορτς επέστρεψε στην πρώην ομάδα του ως αντίπαλος.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Αιχμηρότατο σχόλιο Καμμένου για Σαμαρά: «Το αρχαιότερο επάγγελμα έχει πολιτική εκδοχή»
- Η πρωτοτυπία του Τσίπρα, η πρεμιέρα του κόφτη στη Βουλή και ο Καραχάλιος που απασφάλισε
- Ανακαλεί τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού ο ΕΦΕΤ - Τι επικίνδυνο εντοπίστηκε
- «Γιατί δεν κάνεις πλαστική πέους;» - Η απάντηση της Κέλι Κλάρκσον σε σεξιστικό σχόλιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.