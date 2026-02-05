Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο Βελιγράδι απόψε (04/02) για την 27η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Μετά την τεράστια νίκη, αγωνιστικά και ψυχολογικά, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, το «τριφύλλι» καλείται να πάρει ακόμα δύο βαθμούς απέναντι στην Παρτίζαν ώστε να εδραιωθεί στην πρώτη εξάδα και να πάρει ανάσα για την δύσκολη συνέχεια.

Απών, για ένα ακόμα ματς, ο Κέντρικ Ναν που ωστόσο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επιστροφής του.

Η ομάδα του Βελιγραδίου ηττήθηκε την περασμένη αγωνιστική από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ με 95-93 και βρίσκεται στην 18η θέση με ρεκόρ 8-18.