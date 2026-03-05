Μενού

Πάσπαλι στο Gazzetta: «Αυτή είναι η αλήθεια για τις χαμένες βολές, μου άλλαξαν όλη την καριέρα»

Όταν έκανε την εμφάνιση του ο Ζάρκο Πάσπαλι, όλοι ήθελαν να τον χαιρετήσουν και να τον συγχαρούν για τη νίκη της αγαπημένης τους, Παρτίζαν.

Reader symbol
Newsroom
Ζάρκο Πάσπαλι
Ζάρκο Πάσπαλι | gazzetta
  • Α-
  • Α+

Λίγες ώρες νωρίτερα η Παρτίζαν είχε νικήσει εύκολα τον Παναθηναϊκό στην «Beogradska Arena» και όπως ήταν λογικό και επόμενο στα στέκια των φίλων της ομάδας επικρατούσαν πολλά χαμόγελα.

Τα πρωινά κεράσματα έδιναν και έπαιρναν. Ειδικά όταν έκανε την εμφάνιση του ο Ζάρκο Πάσπαλι. Όλοι ήθελαν να τον χαιρετήσουν και να τον συγχαρούν για τη νίκη της αγαπημένης τους, Παρτίζαν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ