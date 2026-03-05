Πάσπαλι στο Gazzetta: «Αυτή είναι η αλήθεια για τις χαμένες βολές, μου άλλαξαν όλη την καριέρα»

Λίγες ώρες νωρίτερα η Παρτίζαν είχε νικήσει εύκολα τον Παναθηναϊκό στην «Beogradska Arena» και όπως ήταν λογικό και επόμενο στα στέκια των φίλων της ομάδας επικρατούσαν πολλά χαμόγελα.
Τα πρωινά κεράσματα έδιναν και έπαιρναν. Ειδικά όταν έκανε την εμφάνιση του ο Ζάρκο Πάσπαλι. Όλοι ήθελαν να τον χαιρετήσουν και να τον συγχαρούν για τη νίκη της αγαπημένης τους, Παρτίζαν.
