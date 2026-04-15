Πένθος στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Έφυγε» ο μυθικός Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία

Θρήνος στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πέθανε στα 96 του ο θρυλικός Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία, ο άνθρωπος που «έχτισε» τον ευρωπαϊκό της μύθο.

Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία
Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία | Χ / @realmadrid
Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρετά έναν από τους μεγαλύτερους «γίγαντες» της ιστορίας της. Όπως επιβεβαίωσαν τα ισπανικά ΜΜΕ το πρωί της Τετάρτης (15/4), ο σπουδαίος Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Ουρουγουανός αμυντικός δεν ήταν απλώς ένας παίκτης. Ήταν ο βασικός πυλώνας της ανίκητης αρμάδας που σάρωσε τα πρώτα σερί Κύπελλα Πρωταθλητριών, δημιουργώντας από το μηδέν τον απόλυτο μύθο της «Βασίλισσας» στην Ευρώπη.

Από το 1957, όταν και άφησε την Κλαμπ Νασιονάλ για τη Μαδρίτη, μέχρι το 1966, ο Σανταμαρία κατέγραψε 337 επίσημες εμφανίσεις με τη λευκή φανέλα. Ο απολογισμός του ζαλίζει 4 Κύπελλα Πρωταθλητριών, 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο, 6 Πρωταθλήματα Ισπανίας (LaLiga) και 1 Κύπελλο Ισπανίας.

Το ποδόσφαιρο ήταν καταγεγραμμένο στο DNA του. Μόλις ένα χρόνο μετά την απόσυρσή του (1967), ανέλαβε τα ηνία των ακαδημιών της Ρεάλ. Η προπονητική του οξυδέρκεια τον οδήγησε στο «τιμόνι» της Εθνικής Ισπανίας, την οποία καθοδήγησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, καθώς και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού (1968) και της Μόσχας (1980).

