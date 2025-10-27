Πένθος στη Ρεάλ Σαραγόσα: Έφυγε από τη ζωή 15χρονος ποδοσφαιριστής της

Σε σοκ βρίσκεται η οικογένεια της Ρεάλ Σαραγόσα μετά τον θάνατο του 15χρονου ποδοσφαιριστή της, Χόρχε Κασάδο.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα, κηρύχθηκε ημέρα πένθους η σημερινή και όλες οι δραστηριότητες διακόπηκαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Χόρχε, μέλος της Ρεάλ Σαραγόσα από μικρή ηλικία, αγωνιζόταν φέτος για έκτη χρονιά στον σύλλογο. Πολύ αγαπητός στο αποδυτήριο, αφήνει ένα ανεκτίμητο κενό στην ομάδα του, Cadete A, και στη Ρεάλ Σαραγόσα.

Η Αθλητική Πόλη, καταρρακωμένη από την τραγική είδηση, θα παγώσει πλήρως τις δραστηριότητές της και η πρώτη ομάδα θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή πριν από την προπόνησή της.

Συντετριμμένοι από την απώλεια, συμμεριζόμαστε τον τεράστιο πόνο της οικογένειας και των οικείων του Χόρχε. Από τον σύλλογο στέλνουμε όλη μας την αγάπη και δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χόρχε.»

El primer equipo ha guardado un minuto de silencio en memoria de Jorge Casado



No se llevará a cabo el entrenamiento que estaba programado debido al día de luto decretado en nuestra Ciudad Deportiva



Desde el Real Zaragoza reiteramos nuestras profundas condolencias a familiares y… pic.twitter.com/Tio94PhGyW — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 27, 2025