Περιστέρι - Κολοσσός LIVE για την 24η αγωνιστική στο μπάσκετ

Το Περιστέρι υποδέχεται τον Κολοσσό για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Περιστέρι - Κολοσσός LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Το Περιστέρι έχει πίσω του το σερί των έξι νικών με τελευταία εκείνη επί της ΑΕΚ στη Sunel Arena. Οι «κυανοκίτρινοι» συμπλήρωσαν δύο μήνες αήττητοι αφού η τελευταία ήττα του ήταν εκείνη της 31ης Ιανουαρίου από τον Ολυμπιακό.

Για τον Κολοσσό μπήκε τέλος το περασμένο Σάββατο στο σερί των τριών νικών του. Έτσι απέχει δύο νίκες από την τελευταία θέση αλλά μόνο μία από την οχτάδα που οδηγεί στα playoffs. Μακριά από τη Ρόδο εξακολουθεί να έχει καλύτερο απολογισμό από εκείνον που έχει σε αυτήν, έχοντας πια ρεκόρ 4-6 ως φιλοξενούμενος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «θαλασσί» έχουν ήδη τον αριθμό των εκτός έδρας νικών που είχαν συνολικά στις τρεις προηγούμενες σεζόν για την κανονική περίοδο (2022-23 2-9, 2023-24 1-10, 2024-25 1-10).

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Απριλίου

Περιστέρι - Κολοσσός 16:00

Άρης - ΑΕΚ 16:00

Πανιώνιος - Ηρακλής 1600

Προμηθέας - Παναθηναϊκός 18:15

ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 5 Απριλίου

Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 21-0

2. Παναθηναϊκός 17-5

3. ΑΕΚ 15-6

4. ΠΑΟΚ 13-7

5. Άρης 12-7

6. Περιστέρι 12-9

7. Μύκονος 8-13

8. Ηρακλής 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-14

10. Προμηθέας 7-14

11. Καρδίτσα 6-15

12. Πανιώνιος 5-16

-----------------------

13. Μαρούσι 5-17