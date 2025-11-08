Περιστέρι - Παναθηναϊκός 72-89: «Καθάρισε» ο Ναν για τους «πράσινους»

Με τον Κέντρικ Ναν να έχει 27 πόντους (5/6 τρίποντα) σε 25 λεπτά ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα με 89-72 από την έδρα του Περιστερίου, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του 4-1 και συνεχίζει στην 3η θέση της βαθμολογίας, έχοντας κάνει το ρεπό του. Στο 3-2 πλέον οι «κυανοκίτρινοι» που ηττήθηκαν εντός έδρας για πρώτη φορά φέτος.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 43-48, 56-67, 72-89.

