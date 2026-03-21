Περιστέρι - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Λίγες ημέρες μετά από τις αναμετρήσεις τους για το FIBA Europe Cup, Περιστέρι και ΠΑΟΚ θα συναντηθούν για το πρωτάθλημα έχοντας το βλέμμα στην τετράδα της βαθμολογίας. Η αναμέτρηση Περιστέρι - ΠΑΟΚ κάνει τζάμπολ στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 3 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για τρίτη φορά μέσα σε ένα 10ήμερο καθώς προηγήθηκαν τα παιχνίδια τους στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup. Το Περιστέρι προέρχεται από την εκτός έδρας επικράτηση του επί του Αμαρουσίου με την οποία επέκτεινε το νικηφόρο σερί του στα τέσσερα παιχνίδια. Εκείνο στο κλειστό του Αγίου Θωμά είχε και ιστορική χροιά καθώς ήταν το 700ό του στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ δεν αγωνίστηκε το προηγούμενο σαββατοκύριακο λόγω της αναβολής του παιχνιδιού με τον Άρη. Πριν από αυτό, υποχρεώθηκε σε δύο διαδοχικές ήττες από την ΑΕΚ εντός και στη συνέχεια, μετά τη διακοπή, από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Είναι το δεύτερο σερί ηττών του στο φετινό Πρωτάθλημα καθώς δύο διαδοχικές ήττες είχε κάνει και τον Ιανουάριο στα ματς με τη Μύκονο εκτός και τον Παναθηναϊκό εντός έδρας.