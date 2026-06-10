Το διπλό φονικό μητέρας και γιου που έλαβε χώρα εχθές (9/10) στο Αίγιο συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και τα βλέμματα των αρχών είναι στραμμένα στον 65χρονο σύντροφο της 54χρονης.

Νέα στοιχεία για τις έρευνες, έφερε στο φως η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου, τονίζοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη.

Μιλώντας στο Mega δήλωσε: «Δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη μέχρι στιγμής. Ο σύντροφος της γυναίκας κρατείται γιατί βρέθηκε οπλισμός μέσα στο σπίτι.

Βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο για το οποίο θα συλληφθεί.

Θα πρέπει να υπάρξουν όμως και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα, που μας καθιστούν ύποπτο συτό τον άνθρωπο. Υπάρχουν και αρκετές αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει ο εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς.

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Δεν έχει εξηγήσει για το εύρημα, ένα ρούχο που βρέθηκε το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει αποτύπωμα και θα υπάρξει εργαστηριακή εξέταση, για να αποδειχθεί αν όντως συνδέεται με το έγκλημα.

Ο ίδιος φέρει κάποια τραύματα, έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή, που δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει, που μας οδηγούν στο ότι μάλλον πάλεψε με το θύμα», ανέφερε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως με βάση τα στοιχεία, πρώτα επιτέθηκε ο δράστης, στον 26χρονο και μετά στην 54χρονη γυναίκα.

Δημογλίδου: «Ίσως να είχε καταναλώσει αλκοόλ»

Αναφορικά με το αν έκανε καταχρήσεις, η Κωνσταντίνα Δημογλίδου απαντά: «Δεν μας προκύπτει κάτι τέτοιο, η εικόνα του βέβαια μας δείχνει ότι ίσως να είχε καταναλώσει αλκοόλ, χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται αν αυτό έγινε πριν ή μετά το έγκλημα. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί».

«Βρέθηκε ακόμη ένα μαχαίρι στον εξωτερικό χώρο, το οποίο επίσης δεν δικαιολόγησε ο προσαγώμενος», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 26χρονος έχει ένα τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι και από μαχαίρι σε άλλα σημεία του σώματός του, ενώ η γυναίκα μόνο από μαχαίρι, γεγονός που δείχνει ότι αντιστάθηκε.

