Αυτές είναι οι 10 πιο ειρηνικές και ασφαλείς χώρες στον κόσμο: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Καθώς οι παγκόσμιες εντάσεις κλιμακώνονται, με 99 κράτη να καταγράφουν επιδείνωση στα επίπεδα ασφάλειάς τους για 12η συνεχόμενη χρονιά, μια μικρή, εκλεκτότερη ομάδα εθνών μοιάζει να έχει ανακαλύψει το «αντίδοτο» στο χάος.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης (GPI) για το 2026, τον οποίο συντάσσει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης (IEP), αξιολόγησε 163 χώρες βασιζόμενος σε 23 αυστηρούς δείκτες – από την εγκληματικότητα και τις κοινωνικές αναταραχές μέχρι τη στρατιωτικοποίηση. Το συμπέρασμα; Οι κοινωνίες που ευημερούν επενδύουν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τους ισχυρούς θεσμούς και την επαφή με τη φύση.

Ας ταξιδέψουμε στα 5 κορυφαία «καταφύγια» γαλήνης του πλανήτη, ρίχνοντας μια ματιά στο συνολικό Top 10, αλλά και στο πού ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα.

1. Ισλανδία

Η Ισλανδία δεν είναι απλώς απομονωμένη γεωγραφικά· είναι θωρακισμένη από μια βαθιά κουλτούρα ισότητας και συμπερίληψης. Με το ποσοστό των βίαιων επεισοδίων να σημειώνει περαιτέρω πτώση το 2026, το μυστικό της χώρας κρύβεται στη χαλαρότητα των κατοίκων της. Οι περίφημες γεωθερμικές πισίνες λειτουργούν ως τα απόλυτα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι πολίτες αποφορτίζονται και ενισχύουν τους δεσμούς τους, αφήνοντας την τοξικότητα εκτός συνόρων.

2. Νέα Ζηλανδία

Κερδίζοντας μια θέση από πέρυσι, η Νέα Ζηλανδία κυριαρχεί στην Ασία-Ειρηνικό. Η γεωγραφική της απόσταση από τις παγκόσμιες κρίσεις είναι ένα πλεονέκτημα, αλλά η πραγματική της δύναμη είναι η νοοτροπία. Μετά τα αυστηρά μέτρα για την οπλοκατοχή, η κοινωνία έχει επικεντρωθεί στην κοινοτική ευθύνη. Εδώ, οι γείτονες νοιάζονται ο ένας για τον άλλον, και η ανωνυμία των μεγαλουπόλεων δίνει τη θέση της στην ανθρώπινη επαφή.

3. Ελβετία

Κάνοντας άλμα στη 3η θέση, η Ελβετία αποδεικνύει ότι η διαφορετικότητα μπορεί να γεννήσει αρμονία. Παρά τις τέσσερις διαφορετικές επίσημες γλώσσες της, οι πολίτες της μοιράζονται μια κουλτούρα υψηλής κοινωνικής εμπιστοσύνης και σεβασμού. Εδώ δεν είναι σπάνιο να σου επιστρέψουν ένα χαμένο πορτοφόλι άθικτο. Η παραδοσιακή στρατιωτική της ουδετερότητα, σε συνδυασμό με έναν ιερό σεβασμό στην ισορροπία εργασίας-προσωπικού χρόνου, δημιουργούν ένα μοναδικό δίχτυ ασφαλείας.

4. Σλοβενία

Για πρώτη φορά στο Top 5. Η Σλοβενία μπαίνει σφήνα στους μεγάλους, επενδύοντας στη φύση αντί για τα όπλα. Με εντυπωσιακά χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες, η χώρα προσφέρει στους πολίτες της μια καθημερινότητα γεμάτη δραστηριότητες υπαίθρου – από τις Άλπεις μέχρι τις λίμνες της. Η έμφαση στην κοινότητα και το "ευ ζην" αποδεικνύει ότι η ειρήνη χτίζεται στη φύση και την ευημερία του ατόμου.

5. Ιρλανδία

Η ιστορία της Ιρλανδίας ήταν συχνά ταραχώδης, κάτι που δίδαξε στους κατοίκους της την αξία της ειρήνης με τον πιο σκληρό τρόπο. Βασισμένοι στους αρχαίους νόμους φιλοξενίας (Brehon) και σε μια σταθερή πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας, οι Ιρλανδοί έχουν δημιουργήσει μια κοινωνία που αποστρέφεται τις συγκρούσεις, προτιμώντας την ποίηση, τη μουσική και τη ζεστασιά της κοινότητας στην άκρη του Ατλαντικού.

Top 10 για το 2026

Η λίστα με τα πιο ειρηνικά κράτη ολοκληρώνεται με χώρες που μοιράζονται παρόμοιες αξίες – υψηλό βιοτικό επίπεδο, τεχνολογική ανάπτυξη και κοινωνική πρόνοια:

Ισλανδία

Νέα Ζηλανδία

Ελβετία

Σλοβενία

Ιρλανδία

Αυστρία

Πορτογαλία

Σιγκαπούρη

Φινλανδία

Ιαπωνία

Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Στη συνολική κατάταξη των 163 χωρών, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 53η θέση. Παρότι βρίσκεται στο πάνω μισό της λίστας και θεωρείται μια συγκριτικά ασφαλής χώρα με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς, η απόστασή της από την κορυφή αντανακλά προκλήσεις σε τομείς όπως οι περιφερειακές γεωπολιτικές εντάσεις, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και συγκεκριμένοι εσωτερικοί δείκτες ασφάλειας.

Η πορεία προς τις κορυφαίες θέσεις απαιτεί δομικές βελτιώσεις, αλλά το παράδειγμα των χωρών της κορυφής δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο: λιγότερη βία, περισσότερη κοινωνική συνοχή.