«Πέταξε» πάνω από τα 6,05μ. ο Μανόλο: Ασημένιος ο Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να συγκινεί και να εντυπωσιάζει, με άλμα στα 6.05μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου στο επί κοντώ, κατακτώντας τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6.05μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στον αγώνα στα 5.70μ, περνώντας με άνεση όλα τα ύψη μέχρι και τα 5.95μ με την πρώτη προσπάθεια, δείχνοντας εξαιρετική σταθερότητα. Στα 6.00μ χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να τα καταφέρει, συνεχίζοντας δυναμικά στον αγώνα.

Στη συνέχεια, δοκίμασε στα 6.05μ, τα οποία και πέρασε, εξασφαλίζοντας μετάλλιο. Στην τελική μονομαχία με τον κορυφαίο άλτη του κόσμου, Άρμαντ Ντουπλάντις, ο Καραλής επέλεξε να αφήσει τα 6.10μ και 6.15μ, επιχειρώντας στα 6.25μ, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει το άλμα.

Ο Ντουπλάντις επιβεβαίωσε την κυριαρχία του, κατακτώντας την πρώτη θέση με 6.25μ, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στον Κέρτις Μάρσαλ, ο οποίος ξεπέρασε τα 6.00μ.

