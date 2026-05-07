Κωνσταντάρας: «Μια εκπομπή που παίζει τώρα απέναντι τροφοδότησε την επίθεση εναντίον μου»

Σε μια αποκαλυπτική εξομολόγηση στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Φαίη Σκορδά προχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, απαντώντας στα όσα ακούγονται για τον χαρακτήρα του.

«Ήταν μια καλή τηλεοπτική χρονιά η φετινή», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην κριτική που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα:

«Αυτό άρχισε να τροφοδοτείται από μια εκπομπή απέναντι. Στεναχωρήθηκα, δεν χάρηκα τίποτα εκεί που πήγα. Ξαφνικά μέσα σε τρεις μέρες βγήκαν πέντε άνθρωποι και υποψιάστηκα, σαν να ήταν συντονισμένο.

Μίλησαν για τη συμπεριφορά μου χωρίς κάτι συγκεκριμένο, μίλησαν με μία ασάφεια. Ήταν σχόλια ότι είμαι αγενής, κακό παιδί, ότι κάνω τους συνεργάτες μου να κλαίνε και ότι καβάλησα και το καλάμι. Στην τηλεοπτική κριτική είμαι πολύ δεκτικός, στην κριτική της ηθικής και του χαρακτήρα δεν είμαι, ειδικά από ανθρώπους που δεν με ξέρουν».

Ο γνωστός δημοσιογράφος δεν δίστασε να κατονομάσει τη στάση συγκεκριμένων εκπομπών απέναντί του:

«Αυτό το τσουβάλιασμα το έχω δει σε δύο εκπομπές, η μία είναι τώρα απέναντι και η άλλη είναι πολύ πρωινή, οτι δεν μιλάει με την Ιωάννα, δεν μιλάει με τον έναν, δεν μιλάει με τον άλλον, άρα δεν γίνεται όλοι να κάνουν λάθος».