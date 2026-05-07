Μενού

Αποσύρονται από παντού 2 πασίγνωστα βερνίκια: Βρέθηκε απαγορευμένη ουσία

Ανακαλούνται δημοφιλή βερνίκια OPI λόγω επικίνδυνης χημικής ουσίας. Δείτε ποιες αποχρώσεις αποσύρονται άμεσα από την αγορά.

Reader symbol
Newsroom
Βερνίκι νυχιών
Βερνίκι νυχιών | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

SOS για χιλιάδες καταναλώτριες στην Ελλάδα. Οι ευρωπαϊκές αρχές σήμαναν συναγερμό για δύο πολύ γνωστά βερνίκια νυχιών της εταιρείας OPI, τα οποία αποσύρονται από τα ράφια των καταστημάτων αλλά και από το διαδίκτυο.

Διαβάστε ακόμα: Ο ΕΟΦ «εξαφανίζει» 5 γνωστά προϊόντα από την αγορά: Δείτε ποια είναι

Ποια προϊόντα αφορά η ανάκληση;

Πρόκειται για τις εξής αποχρώσεις (συσκευασία 15ml):

  • Summer Monday-Fridays
  • Another Ramen-tic Evening

Στα συγκεκριμένα βερνίκια εντοπίστηκε η χημική ουσία TPO (Diphenyl phosphine oxide). Η ουσία αυτή είναι αυστηρά απαγορευμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχει συνδεθεί με:

  • Προβλήματα στην αναπαραγωγή: Μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα ή να βλάψει το έμβρυο.
  • Δερματικές αλλεργίες: Προκαλεί έντονους ερεθισμούς στο δέρμα.

Οι ιταλικές αρχές, που εντόπισαν το πρόβλημα μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, έδωσαν εντολή για την άμεση απομάκρυνση των προϊόντων.

Αν τα έχετε ήδη αγοράσει, σταματήστε αμέσως τη χρήση τους και επικοινωνήστε με το κατάστημα (φυσικό ή online) από όπου τα πήρατε για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ