SOS για χιλιάδες καταναλώτριες στην Ελλάδα. Οι ευρωπαϊκές αρχές σήμαναν συναγερμό για δύο πολύ γνωστά βερνίκια νυχιών της εταιρείας OPI, τα οποία αποσύρονται από τα ράφια των καταστημάτων αλλά και από το διαδίκτυο.

Διαβάστε ακόμα: Ο ΕΟΦ «εξαφανίζει» 5 γνωστά προϊόντα από την αγορά: Δείτε ποια είναι

Ποια προϊόντα αφορά η ανάκληση;

Πρόκειται για τις εξής αποχρώσεις (συσκευασία 15ml):

Summer Monday-Fridays

Another Ramen-tic Evening

Στα συγκεκριμένα βερνίκια εντοπίστηκε η χημική ουσία TPO (Diphenyl phosphine oxide). Η ουσία αυτή είναι αυστηρά απαγορευμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχει συνδεθεί με:

Προβλήματα στην αναπαραγωγή: Μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα ή να βλάψει το έμβρυο.

Δερματικές αλλεργίες: Προκαλεί έντονους ερεθισμούς στο δέρμα.

Οι ιταλικές αρχές, που εντόπισαν το πρόβλημα μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, έδωσαν εντολή για την άμεση απομάκρυνση των προϊόντων.

Αν τα έχετε ήδη αγοράσει, σταματήστε αμέσως τη χρήση τους και επικοινωνήστε με το κατάστημα (φυσικό ή online) από όπου τα πήρατε για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας.