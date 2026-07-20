Πέθανε ο Άγγλος ποδοσφαιριστής και προπονητής, Κέβιν Κίγκαν σε ηλικία 75 ετών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο Κέβιν Κίγκαν θρυλικός παίκτης του Αμβούργου, της Νιούκαστλ και της εθνικής Αγγλίας, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, ενώ άφησε πίσω του μια σημαντική κληρονομία τίτλων και ρεκόρ.

Τον Ιανουάριο είχε ανακοινωθεί ότι ο πρώην παίκτης και προπονητής της εθνικής Αγγλίας είχε διαγνωστεί με καρκίνο τετάρτου σταδίου, με την οικογένειά του να γνωστοποιεί ότι επρόκειτο να ξεκινήσει θεραπεία. «Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας του Κίγκαν.

«Ο πρώην παίκτης και προπονητής της εθνικής Αγγλίας έδινε μάχη με τον καρκίνο και στις τελευταίες του στιγμές βρισκόταν στο πλευρό του η σύζυγος και οι κόρες του. Ο Κέβιν, δύο φορές κάτοχος της Ballon d'Or, ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός σύζυγος, πατέρας και παππούς.

Η οικογένεια επιθυμεί να ευχαριστήσει την εξαιρετική ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη τη στήριξη που παρείχε. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της».

Κέρδισε την Χρυσή Μπάλα δύο σερί χρονιές

Ο Κίγκαν θεωρούνταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του και είχε μια λαμπρή αγωνιστική σταδιοδρομία, πραγματοποιώντας σχεδόν 750 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, κατακτώντας τέσσερις φορές τον τίτλο της First Division με τη Λίβερπουλ και κερδίζοντας τη Χρυσή Μπάλα (Ballon d'Or) δύο συνεχόμενες χρονιές, το 1978 και το 1979, ως παίκτης του Αμβούργου στην Μπουντεσλίγκα.

Επτά χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ανέλαβε τον πρώτο του ρόλο ως προπονητής, αναλαμβάνοντας τη Νιούκασλ, η οποία αντιμετώπιζε δυσκολίες, τον Φεβρουάριο του 1992. Η ομάδα κινδύνευε με υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία, αλλά ο Κίγκαν κατάφερε να την κρατήσει στην κατηγορία και, στη συνέχεια, την οδήγησε στην Πρέμιερ Λιγκ κατά την πρώτη του πλήρη σεζόν στον πάγκο. Ακολούθως, το 1996, έφτασε με τη Νιούκασλ πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου της τίτλου στην κορυφαία κατηγορία μετά το 1927.