Πέθανε ο Λένι Γουίλκενς: Θρυλικός παίκτης και προπονητής στο NBA

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του ΝΒΑ και του μπάσκετ γενικότερα, η είδηση του θανάτου του Λένι Γουίλκενς σε ηλικία 88 ετών.
Ο Λένι Γουίλκενς ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας, 9 φορές All Star σαν παίκτης, πρώτος σε ασίστ το 1970.
Σαν προπονητής, κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1979 με τους Σιάτλ Σούπερσονικς ενώ σαν head coach της Team USA κατέκτησε το χρυσό στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα το 1996, αλλά και ως assistant το 1992 στη Βαρκελώνη.
Ως παίκτης φόρεσε τη φανέλα των Χοκς, των Σούπερσονικς, των Καβαλίερς και Μπλέιζερς, ενώ εκτός από αυτές τις τέσσερις, έκατσε στον πάγκο Ράπτορς και Νικς.
- Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα πέσουν βροχές και καταιγίδες - Προειδοποίηση και για χαλαζόπτωση
- Βορίζια: Ανοίγουν τα σχολεία - Ανθρωποκυνηγητό για τους «καθαριστές» και το μετασκευασμένο Glock
- Σεξοθεραπεύτρια αποκαλύπτει τα δύο πιο συνηθισμένα φετίχ - Το ένα παραείναι για «μερακλήδες»
- Η εξήγηση για την απουσία του Νότη Σφακιανάκη από την τελετή αποτέφρωσης της συζύγου του, Κίλι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.