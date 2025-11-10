Πέθανε ο Λένι Γουίλκενς: Θρυλικός παίκτης και προπονητής στο NBA

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του ΝΒΑ και του μπάσκετ γενικότερα, η είδηση του θανάτου του Λένι Γουίλκενς σε ηλικία 88 ετών.

Ο Λένι Γουίλκενς ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας, 9 φορές All Star σαν παίκτης, πρώτος σε ασίστ το 1970.

Σαν προπονητής, κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1979 με τους Σιάτλ Σούπερσονικς ενώ σαν head coach της Team USA κατέκτησε το χρυσό στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα το 1996, αλλά και ως assistant το 1992 στη Βαρκελώνη.

Ως παίκτης φόρεσε τη φανέλα των Χοκς, των Σούπερσονικς, των Καβαλίερς και Μπλέιζερς, ενώ εκτός από αυτές τις τέσσερις, έκατσε στον πάγκο Ράπτορς και Νικς.

