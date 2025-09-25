Πέθανε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ που είχε τραυματιστεί σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Σε ηλικία 21 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής των ακαδημιών της Άρσεναλ, Μπίλι Βίγκαρ (Billy Vigar), ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση τεχνητού κώματος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ο 21χρονος Μπίλι Βίγκαρ, από την ομάδα της Τσίτσεστερ Σίτι, τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα του Σαββάτου εναντίον της Γουίνγκεϊτ και Φίντσλεϊ.

Ο αγώνας της Isthmian Premier Division διακόπηκε μόλις 15 λεπτά μετά την έναρξή του, όταν ο επιθετικός συγκρούστηκε με μέρος του γηπέδου, που για ευνόητους λόγους δεν προσδιορίστηκε. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, πριν διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Η ανακοίνωση ομάδας για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ

Ο αγώνας ακυρώθηκε τελικά, καθώς ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο Vigar είχε υποστεί εγκεφαλική βλάβη και είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα. Ο σύλλογος δήλωσε τότε: «Ο Billy υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και βρίσκεται σε τεχνητό κώμα στην εντατική θεραπεία, όπου λαμβάνει την καλύτερη δυνατή περίθαλψη.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και, ακόμη και αν τα πράγματα πάνε καλά, ο δρόμος προς την ανάκαμψη θα είναι μακρύς».

«Με αγάπη από όλη την οικογένεια του CCFC, Μπίλι».

