Πέθανε σε ηλικία 42 ετών ο Ρικάρντο ντα Κόστα, πρώην παίκτης του Άρη και του Πανιωνίου

Θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου προκάλεσε η είδηση του θανάτου του 42χρονου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στον Άρη, τον Πανιώνιο και τον Θρασύβουλο.

Ο Ντα Κόστα βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στη Σαντορίνη για διακοπές με την οικογένειά του, όμως το απόγευμα του Σαββάτου «έφυγε» ξαφνικά από εγκεφαλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην άσος όταν αντιμετώπισε πρόβλημα και εοσήχθη για νοσηλεία, και οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πριν τη διακομιδή υπέστη έντονο επεισόδιο και παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών να τον επαναφέρουν, κατέληξε,

Πηγή: santonews.com

