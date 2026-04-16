Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ: Παλιός τερματοφύλακας της Άρσεναλ και της Γιουβέντους

Πένθος για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από την είδηση του θανάτου του Αυστριακού Αλεξάντερ Μάνινγκερ, σε ηλικία 48 ετών.
Ο παλιός τερματοφύλακας των Άρσεναλ, Γιουβέντους, Άουγκσουμπουργκ, Φιορεντίνα και Σάλτσμπουργκ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν παρασύρθηκε με το αμάξι του από τρένο.
Σύμφωνα με τα αυστριακά ΜΜΕ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο, απεγκλώβισαν τον Μάνινγκερ χωρίς τις αισθήσεις του και οι γιατροί παρά τις προσπάθειες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.
Ο Μάνινγκερ έκλεισε την καριέρα του πριν από εννιά χρόνια στη Λίβερπουλ χωρίς όμως κάποια συμμετοχή.
