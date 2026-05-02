Πέθανε «ξαφνικά» ο Άλεξ Ζανάρντι: Από τη Formula 1, στην απώλεια των ποδιών του, μέχρι τους Παραολυμπιακούς

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο παλαίμαχος οδηγός της Formula 1 και αθλητής των Παλαολυμπιακών Αγώνων Άλεξ Ζανάρντι (Alex Zanardi). Η ιστορία της ζωής του αποτελεί πηγή έμπνευσης.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματος που ίδρυσε, Obiettivo3, η οικογένειά του ανέφερε ότι πέθανε «ξαφνικά», αλλά και «ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του».

«Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχαριστίες της σε όλους όσους δείχνουν την υποστήριξή τους αυτή τη στιγμή και ζητά να γίνει σεβαστό το πένθος και η ιδιωτικότητά τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πένθους».

Το ατύχημα που τον στιγμάτισε, αλλά δεν τον σταμάτησε

Ο Ιταλός αποτελούσε έναν από τους πιο ιδιαίτερους χαρακτήρες της Formula 1, για την οποία αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.

Είχε φορέσει τα χρώματα των Jordan, Minardi, Lotus και Williams, έχοντας αγωνιστεί σε 41 Grands Prix.

Το 2001 έπεσε θύμα σοβαρού τροχαίου στο γερμανικό Λάουζιτζρινγκ και σώθηκε μόνο μετά από ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών του.

Και ενώ άλλοι θα είχαν παραιτηθεί από τη ζωή, ο Ζανάρντι επέστρεψε στο άθλημά του, με διαφορετικούς όρους πλέον.

Δύο χρόνια μετά την επέμβαση έλαβε μέρος στο European Touring Car Championship με ένα ειδικό όχημα για να ανταποκρίνεται στη νέα του σωματική κατάσταση.

Αναδείχθηκε πρωταγωνιστική φιγούρα, ανεβαίνοντας στο πόντιουμ, ενώ, στη συνέχεια, ασχολήθηκε και με την χειροκίνητη ποδηλασία λαμβάνοντας μέρος σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ιταλίας το 2012 και το 2016, κερδίζοντας τέσσερα χρυσά μετάλλια και δύο αργυρά.

Το 2020 έπεσε θύμα άλλου ενός σοβαρού ατυχήματος, καθώς κινούνταν με το ποδήλατό του σε δρόμο της Σιένα, και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

«Αποτελούσε έμπνευση για όλους»

Αποτίοντας φόρο τιμής στον φίλο και συμπατριώτη του, ο πρόεδρος και CEO της Formula 1 Στέφανο Ντομενικάλι, δήλωσε βαθύτατα λυπημένος με την είδηση του θανάτου του.

«Λυπάμαι βαθύτατα για την απώλεια του αγαπημένου μου φίλου Άλεξ Ζανάρντι» σημείωσε, ειδικότερα, και συμπλήρωσε:

«Αποτελούσε πραγματική πηγή έμπνευσης, σαν άνθρωπος αλλά και αθλητής. Θα κουβαλώ πάντα μέσα μου την αξιοσημείωτη δύναμή του. Αντιμετώπισε δυσκολίες που θα είχαν σταματήσει τον καθένα, αλλά συνέχισε να βλέπει μπροστά, πάντα με ένα χαμόγελο και μία πεισματική αποφασιστικότητα, που μας ενέπνεε όλους».

Ο ίδιος τόνισε πως παρά τον χαμό του, αφήνει σημαντική κληρονομιά.

«Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τα εγκάρδια συλλυπητήριά μου στην σύζυγό του, Ντανιέλα, τον γιο του Νικολό, και την υπόλοιπη οικογένειά του και όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν» κατέληξε.