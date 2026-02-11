Πετκίμ - Περιστέρι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η πρωτιά για Περιστέρι στον όμιλο του FIBA Europe Cup περνά από την Τουρκία και τον σημερινό αγώνα με την Πετκίμ. Η αναμέτρηση Πετκίμ - Περιστέρι αρχίζει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι ERTSPORTS 2.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου θέλουν να φτάσουν στη νίκη, ώστε να πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλο τους, καθώς ήδη εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά.

«Πρόκειται για μια πολύ δυνατή, αθλητική ομάδα. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να βγάλουμε ενέργεια από το πρώτο λεπτό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε με μεγάλη διαφορά (σ.σ. 61-82), οπότε τώρα πρέπει να εμφανιστούμε “πεινασμένοι”, να παίξουμε με πάθος και να αποδείξουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε, επιβεβαιώνοντας ότι δίκαια βρεθήκαμε στα προημιτελικά της διοργάνωσης» υποστήριξε ο Ομάρ Πέιν, που αναμένεται να έχει πολύ δουλειά κοντά στο καλάθι απέναντι στους ψηλούς της Πετκίμ.

Όσο για τα σημεία που θα καθορίσουν την εξέλιξη της αναμέτρησης, υπογράμμισε: «Η άμυνα, τα ριμπάουντ, η ενέργεια και η προσπάθεια είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν τον αγώνα. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο σκληροί από αυτούς. Στο πρώτο παιχνίδι έπαιξαν πολύ δυναμικά. Αυτή τη φορά πρέπει να παρουσιαστούμε πιο μαχητικοί από τον αντίπαλο για να πετύχουμε τον στόχο μας».



