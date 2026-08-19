Πετρούνιας: Πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης - Στόχος το 9ο χρυσό

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής και την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.



Ο Έλληνας πρωταθλητής εκτέλεσε με επιτυχία το πρόγραμμά του και συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό της Arena Zagreb.



Ο Πετρούνιας επιστρέφει στους κρίκους με ξεκάθαρο στόχο να διευρύνει το ήδη μοναδικό ευρωπαϊκό του ρεκόρ. Αν κατακτήσει το χρυσό, θα φτάσει τα εννέα χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, επίδοση που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης.



Ο τελικός των κρίκων θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.



Ο «άρχοντας των κρίκων» ετοιμάζεται έτσι για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, με στόχο να προσθέσει ένα ακόμη χρυσό στην ήδη εντυπωσιακή συλλογή του.



