Πετρούνιας: «Στο σπίτι δεν συζητάμε καθόλου για προπόνηση - Μόνο όταν είμαι τραυματισμένος μουρμουράω»

Για την ευτυχία της οικογένειάς τους, μίλησε ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, καθώς βρέθηκαν σε συνέδριο για τον αθλητισμό και την ψυχική ανθεκτικότητα.

Το ζευγάρι των πρωταθλητών, στις δηλώσεις του, υπογράμμισε πόσο σημαντικός είναι ο διαχωρισμός της οικογενειακής από την επαγγελματική ζωή, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν συζητά για την προπόνηση στο σπίτι.

«Ο πρωταθλητισμός είναι κομμάτι της ζωής μας αλλά προσπαθούμε να μη μεταφέρουμε τίποτα από αυτό στο σπίτι μας, να μην συζητάμε για την προπόνηση. Τον σταματάω (σ.σ τον Λευτέρη) πολλές φορές, αν και μοιραζόμαστε πράγματα μεταξύ μας. Το σπίτι είναι χώρος ξεκούρασης, παιχνιδιού και συνάντησης της οικογένειας», τονίζει η Βασιλική Μιλλούση.

«Πρέπει να περνάμε όμορφα στο σπίτι μας. Μόνο όταν είμαι τραυματισμένος… μουρμουράω», σημειώνει από την πλευρά του ο Λευτέρης Πετρούνιας και προσθέτει:

«Τα κορίτσια μαζί με τη γυναίκα μου είναι οι μεγαλύτερές μου θαυμάστριες. Είμαι πολύ τυχερός. Είναι πολύ υποστηρικτικές, με παροτρύνουν να ταξιδέψω και με περιμένουν με την ίδια αγάπη όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα».