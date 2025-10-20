Πετρούνιας: Στον τελικό για το 5ο του μετάλλιο - «Όλα θα κριθούν στην προσγείωση»

Ο «άρχοντας των κρίκων» συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορά σε τελικό του αγωνίσματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ινδονησίας και την Παρασκευή (10:00, ΕΡΤ) θα διεκδικήσει το 5ο του μετάλλιο.

Αυτή τη φορά προκρίθηκε στον τελικό ως 5ος, γεγονός που προμηνύει μια σκληρή μάχη για μια θέση στο βάθρο.

Μετά την πρόκρισή του, ο Πετρούνιας έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω social media, τονίζοντας πως «όλα θα κριθούν στην προσγείωση» — μια φράση που συμπυκνώνει την ουσία του αθλήματος αλλά και τη φιλοσοφία του ίδιου

Το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια

«5ος στην τελική κατάταξη σήμερα και φύγαμε για τον τελικό της Παρασκευής.

Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά! Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα !Παρασκευή λοιπόν δυνατά με ψυχή!».