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Πινέδα: Τρομακτική πληγή έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα για τον Μεξικανό

Ο Ορμπελίν Πινέδα δέχθηκε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα κατά τη διάρκεια αγώνα της Μοντερέι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρή πληγή.

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ΟΦΗ ΑΕΚ Πινέδα
Πινέδα | ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Μια πολύ σοβαρή και βαθιά πληγή αποκόμισε ο Ορμπελίν Πινέδα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μοντερέι με την Άτλας για το πρωτάθλημα Απερτούρα.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε 2-0, με τον Μεξικανό πρώην άσο της ΑΕΚ να γίνεται αλλαγή στο 75ο λεπτό του αγώνα, αφού είχε δεχθεί το πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Ντουκ.

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