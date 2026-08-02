Πινέδα: Τρομακτική πληγή έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα για τον Μεξικανό

Μια πολύ σοβαρή και βαθιά πληγή αποκόμισε ο Ορμπελίν Πινέδα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μοντερέι με την Άτλας για το πρωτάθλημα Απερτούρα.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε 2-0, με τον Μεξικανό πρώην άσο της ΑΕΚ να γίνεται αλλαγή στο 75ο λεπτό του αγώνα, αφού είχε δεχθεί το πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Ντουκ.

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