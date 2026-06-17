Πορτογαλία – Λ.Δ Κονγκό 1-1: Κόλλησε στην ισοπαλία η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Μία από τις πρώτες μεγάλες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου σημειώθηκε στον 11ο όμιλο, με την Πορτογαλία να μένει ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο προηγήθηκε μόλις στο 6ο λεπτό με κεφαλιά του Ζοάο Νέβες, όμως δεν κατάφερε να «καθαρίσει» το παιχνίδι.

Η Λ.Δ. Κονγκό ανέβασε την απόδοσή της μετά το πρώτο τέταρτο και δικαιώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Γουισά εκμεταλλεύτηκε αδράνεια της πορτογαλικής άμυνας και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο δεύτερο μέρος το θέαμα ήταν φτωχό, με την Πορτογαλία να δυσκολεύεται να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες και τον Ρονάλντο να μην καταφέρνει να κάνει τη διαφορά. Οι Κονγκολέζοι διαχειρίστηκαν άψογα το παιχνίδι, κράτησαν το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος και πανηγύρισαν έναν ιστορικό βαθμό απέναντι σε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.