Πώς μια βλάβη στο αεροπλάνο άφησε γυμνούς και ιδρωμένους παίκτες της Μονακό

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες εικόνες από το αεροπλάνο της Μονακό, που ταξιδεύει για τον αγώνα με την Μπριζ στο περιθώριο του Champions League, καθώς λόγω βλάβης στον κλιματισμό, οι ποδοσφαιριστές έμειναν με τα εσώρουχα.

Χωρίς μπλούζες και ιδρωμένοι, οι παίκτες της Μονακό, αρχικά, επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο, όταν διαπίστωσαν πως η θερμοκρασία στην καμπίνα ανέβηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να μείνουν… με τα εσώρουχά τους, περιμένοντας να επιδιορθώσουν τη βλάβη.

Ορισμένοι δεν δίστασαν να απαθανατίσουν τη στιγμή και να ανεβάσουν πλάνα στα social media.

🔴 𝗟𝗘 𝗩𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗕𝗥𝗨𝗚𝗘𝗦 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗔𝗡𝗡𝗨𝗟𝗘́ 𝗘𝗡 𝗥𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗗’𝗨𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗟𝗘̀𝗠𝗘 𝗗’𝗔𝗜𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟’𝗔𝗩𝗜𝗢𝗡 ! 🛩️❌



Les joueurs se sont retrouvés en caleçon sur le tarmac de l’aéroport. 😭 pic.twitter.com/A8YZHoEU1m — Vibes Foot (@VibesFoot) September 17, 2025

Μετά από αρκετή ώρα, η ομάδα κατέβηκε στον αεροδιάδρομο για να πάρει καθαρό αέρα και στη συνέχεια επέστρεψε στον τερματικό σταθμό, με αποτέλεσμα η πτήση να αναβληθεί. Τελικά, οι Μονεγάσκοι ανέβαλαν το ταξίδι τους για το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από franceinfo