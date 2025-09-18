Πώς μια βλάβη στο αεροπλάνο άφησε γυμνούς και ιδρωμένους παίκτες της Μονακό

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες εικόνες από το αεροπλάνο της Μονακό, που ταξιδεύει για τον αγώνα με την Μπριζ στο περιθώριο του Champions League, καθώς λόγω βλάβης στον κλιματισμό, οι ποδοσφαιριστές έμειναν με τα εσώρουχα.
Χωρίς μπλούζες και ιδρωμένοι, οι παίκτες της Μονακό, αρχικά, επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο, όταν διαπίστωσαν πως η θερμοκρασία στην καμπίνα ανέβηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να μείνουν… με τα εσώρουχά τους, περιμένοντας να επιδιορθώσουν τη βλάβη.
Ορισμένοι δεν δίστασαν να απαθανατίσουν τη στιγμή και να ανεβάσουν πλάνα στα social media.
Μετά από αρκετή ώρα, η ομάδα κατέβηκε στον αεροδιάδρομο για να πάρει καθαρό αέρα και στη συνέχεια επέστρεψε στον τερματικό σταθμό, με αποτέλεσμα η πτήση να αναβληθεί. Τελικά, οι Μονεγάσκοι ανέβαλαν το ταξίδι τους για το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση.
