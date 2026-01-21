Μενού

Πριέβιζντα - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κλειδώσει σήμερα την πρόκριση στα προημιτελικά φιλοξενούμενος από την Πριέβιζντα στη Σλοβακία.

Στη Σλοβακία βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που το βράδυ αντιμετωπίzει την Πριέβιζντα και με νίκη «κλειδώνει» την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup. Η αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤSPORTS 3.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ συμμετέχουν οι αθλητές: Cleveland Melvin, Breein Tyree, Aντώνης Κόνιαρης, Νίκος Χουγκάζ, Διαμαντής Σαλφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, Marvin Jones, Nίκος Περσίδης, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Patrick Beverley, Γιώργος Φίλλιος, Ben Moore και Tomas Dimsa. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε και ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας ο Timmy Αllen.

 

