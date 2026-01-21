Πριέβιζντα - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Σλοβακία βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που το βράδυ αντιμετωπίzει την Πριέβιζντα και με νίκη «κλειδώνει» την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup. Η αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤSPORTS 3.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ συμμετέχουν οι αθλητές: Cleveland Melvin, Breein Tyree, Aντώνης Κόνιαρης, Νίκος Χουγκάζ, Διαμαντής Σαλφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, Marvin Jones, Nίκος Περσίδης, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Patrick Beverley, Γιώργος Φίλλιος, Ben Moore και Tomas Dimsa. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε και ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας ο Timmy Αllen.