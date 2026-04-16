Προληπτικά εκτός ο Ναν από την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού

Παρά τις ενοχλήσεις, στον Παναθηναϊκό είναι σίγουροι οτι ο Ναν θα παίξει κανονικά με την Εφές.

Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού | Eurokinissi
Πρόβλημα, το οποίο όμως δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικό, προέκυψε για τον Παναθηναϊκό ενόψει του τελευταίου παιχνιδιού της κανονικής διάρκειας της Euroleague με την Εφές και ακούει στο όνομα του Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού στην τελευταία προπόνηση των «πράσινων» δεν ακολούθησε το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, καθώς έκανε θεραπεία λόγω σπασμών που είχε στην μέση και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί για να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.

