Προληπτικά εκτός ο Ναν από την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού

Πρόβλημα, το οποίο όμως δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικό, προέκυψε για τον Παναθηναϊκό ενόψει του τελευταίου παιχνιδιού της κανονικής διάρκειας της Euroleague με την Εφές και ακούει στο όνομα του Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού στην τελευταία προπόνηση των «πράσινων» δεν ακολούθησε το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, καθώς έκανε θεραπεία λόγω σπασμών που είχε στην μέση και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί για να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr