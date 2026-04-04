Προμηθέας - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα (04/04) στην Πάτρα τον Προμηθέα για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τζάμπολ στις 18:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από ήττα στην έδρα τους στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έχουν το μυαλό τους αποκλειστικά στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και τα δύο ματς με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, που κρίνουν εν πολλοίς την συνέχειά τους στην διοργάνωση.

Η ομάδα της Πάτρας, ηττήθηκε με 30 πόντους διαφορά από τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη και βρίσκεται στην 10η θέση με 28 β.