Πρωτοφανές ξέσπασμα του Βαλβέρδε κατά δημάρχου: «Γ@μ#μένοι πολιτικοί!»

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις περί ξενοφοβίας για την Μπιλμπάο από τον δήμαρχο της Ουρένσε και δεν το πήρε πολύ ψύχραιμα.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ουρένσε μπει στη φάση των «32» του Copa Del Rey, ωστόσο το ματς απέκτησε έντονο εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον λόγω κάποιων δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος της Ουρένσε, Γκονθάλο Πέρεθ Τζάκομε, εξαπέλυσε επίθεση κατά της πολιτικής της Μπιλμπάο, κατηγορώντας τον σύλλογο για ξενοφοβία, εξαιτίας της επιλογής του να αγωνίζεται αποκλειστικά με παίκτες βάσκικης καταγωγής.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

