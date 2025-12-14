Πρωτοφανές ξέσπασμα του Βαλβέρδε κατά δημάρχου: «Γ@μ#μένοι πολιτικοί!»

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ουρένσε μπει στη φάση των «32» του Copa Del Rey, ωστόσο το ματς απέκτησε έντονο εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον λόγω κάποιων δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος της Ουρένσε, Γκονθάλο Πέρεθ Τζάκομε, εξαπέλυσε επίθεση κατά της πολιτικής της Μπιλμπάο, κατηγορώντας τον σύλλογο για ξενοφοβία, εξαιτίας της επιλογής του να αγωνίζεται αποκλειστικά με παίκτες βάσκικης καταγωγής.

