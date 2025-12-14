Πρωτοφανές ξέσπασμα του Βαλβέρδε κατά δημάρχου: «Γ@μ#μένοι πολιτικοί!»

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ουρένσε μπει στη φάση των «32» του Copa Del Rey, ωστόσο το ματς απέκτησε έντονο εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον λόγω κάποιων δηλώσεων.
Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος της Ουρένσε, Γκονθάλο Πέρεθ Τζάκομε, εξαπέλυσε επίθεση κατά της πολιτικής της Μπιλμπάο, κατηγορώντας τον σύλλογο για ξενοφοβία, εξαιτίας της επιλογής του να αγωνίζεται αποκλειστικά με παίκτες βάσκικης καταγωγής.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Το μυστηριώδες μήνυμα του Ευάγγελου Μάλλιου πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες της «17Ν»
- Η εικόνα που πάγωσε τους πάντες στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του φερόμενου ως εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ
- Το όργιο με τα κάστανα: Η νύχτα-σκάνδαλο που στοιχειώνει την Καθολική Εκκλησία
- Το «τέλειο έγκλημα» της οδού Καλλιρρόης: Το ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας που έμεινε ανεξιχνίαστο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.