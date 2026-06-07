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«Πυροβολούν» τα πόδια τους!

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR διαθέτουν δύο απο τα καλύτερα ρόστερ της Ευρώπης, αλλά για ακόμη μια χρονιά στα μεταξύ τους παιχνίδια κυριαρχεί η τοξικότητα.

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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός / Πίτερς - Σλούκας | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Οι τελικοί της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR βρίσκονται στο 1-1 και σε μια κανονική χώρα, θα συζητούσαν όλοι για τους συναρπαστικούς αγώνες των «αιωνίων» που τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουν τα πλουσιότερα ρόστερ της Ευρώπης.

Θα έπρεπε θεωρητικά να γίνεται συζήτηση για την ποιότητα του μπάσκετ, τις τακτικές προσαρμογές των προπονητών, τις μεγάλες προσωπικότητες που κυριαρχούν στο παρκέ και το glass floor αντίστοιχα, αλλά και τις λεπτομέρειες που θα κρίνουν τον τίτλο του πρωταθλητή

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