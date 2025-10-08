Ράφα Μιρ: Ο επιθετικός της Έλτσε κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση

Με την κατηγορία του βιασμού βρίσκεται αντιμέτωπος ο επιθετικός της Έλτσε, Ράφα Μιρ. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής κατηγορείται για δύο περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης με τη χρήση βίας εις βάρος μίας 21χρονης γυναίκας.
Ο επιθετικός της Σεβίλλης, που τη φετινή σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στην Έλτσε, κλήθηκε να καταθέσει στο Δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Μιρ είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση και είχε μείνει για κάποιο διάστημα στη φυλακή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δικαστής θεωρεί ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και «όχι απλές υποψίες» για τα περιστατικά για τα οποία κατηγορείται ο ποδοσφαιριστής, στον οποίο έχει επιβληθεί εγγύηση ύψους 13.500 ευρώ.
