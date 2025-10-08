Μενού

Ράφα Μιρ: Ο επιθετικός της Έλτσε κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση

Ο Ράφα Μιρ κατηγορείται για δύο περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος 21χρονης γυναίκας.

Reader symbol
Newsroom
Ράφα Μιρ
Ο Ισπανός επιθετικός, Ράφα Μιρ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Με την κατηγορία του βιασμού βρίσκεται αντιμέτωπος ο επιθετικός της Έλτσε, Ράφα Μιρ. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής κατηγορείται για δύο περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης με τη χρήση βίας εις βάρος μίας 21χρονης γυναίκας.

Ο επιθετικός της Σεβίλλης, που τη φετινή σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στην Έλτσε, κλήθηκε να καταθέσει στο Δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Μιρ είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση και είχε μείνει για κάποιο διάστημα στη φυλακή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δικαστής θεωρεί ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και «όχι απλές υποψίες» για τα περιστατικά για τα οποία κατηγορείται ο ποδοσφαιριστής, στον οποίο έχει επιβληθεί εγγύηση ύψους 13.500 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ