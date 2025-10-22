Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Γιουβέντους απόψε (22/10) στο «Μπερναμπέου» για την 3η αγωνιστική της league phase του Champions League, με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.

Οι Μαδριλένοι προέρχονται από εμφατική νίκη με 5-0 απέναντι στην Κάιρατ Αλμάτι στην δεύτερη αγωνιστική και θέλει να κάνει το 3 στα 3 (σ.σ. νίκησε τη Μαρσέιγ στην πρεμιέρα).

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ του οποίου η καρέκλα «τρίζει» λόγω αποτυχημένων αποτελεσμάτων σε Καμπιονάτο και Champions League, στοχεύει στην πρώτη της νίκη καθώς έχει δύο ισοπαλίες με Ντόρμουντ και Βιγιαρεάλ.