Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί σήμερα (1/5) τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των Play-Offs της EuroLeague, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση με τους Ισπανούς να έχουν προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα.
Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Prime.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ισπανοί δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Έντι Ταβάρες, τον μεγάλο άτυχο του πρώτου αγώνα, καθώς υπέστη τραυματισμό στο αριστερό γόνατο και τίθεται εκτός για το υπόλοιπο των playoffs.
