Ρικάρντο ντα Κόστα: Η γυναίκα του ποδοσφαιριστή καταγγέλλει ιατρικά λαθη για τον θάνατό του

Μία νέα διάσταση ως προς τον θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Άρη και του Πανιωνίου, Ρικάρντο ντα Κόστα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στη Σαντορίνη, έδωσε η σύζυγό τους.

Ο Κριστιάν Ρικάρντο ντα Κόστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών, με τη σύζυγό του να καταγγέλλει ιατρικά λάθη κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που υπεβλήθη.

«Ο σύζυγος μου μπήκε στο νοσοκομείο στις 19 Αυγούστου για ένα απλό ιατρικό περιστατικό οξείας κοιλίας. Είχε πόνους δηλαδή και κάλεσε ο ίδιος βασικά τα ασθενοφόρο να τον πάρει από το ξενοδοχείο, όπου και διαμέναμε. Κάτι που θα μπορούσε να είχε συμβεί στον καθένα και δυστυχώς στις 23/8 απεβίωσε» είπε η σύζυγός του στο Mega.

Ρικάρντο ντα Κόστα: Τι είπε η σύζυγός του

Η σύζυγος του Ρικάρντο ντα Κόστα μιλάει για έναν Γολγοθά με τραγική κατάληξη. Ο σύζυγός της έκανε εισαγωγή στις 19 Αυγούστου στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης και υπεβλήθη σε επέμβαση, καθώς οι γιατροί διέγνωσαν διάτρηση στομάχου.

Αφού έγινε η επέμβαση, και για τρεις ημέρες, ο ίδιος ένιωθε έντονη δυσφορία και είχε δυσκολίες στην αναπνοή. Οι γιατροί ανέφεραν ότι οφείλονταν σε συμφύσεις του εντέρου και προχωρήσαν σε δεύτερο χειρουργείο.

Όπως αναφέρει η σύζυγός του, ο Ντα Κόστα παρουσίασε τυμπανισμό αφού βγήκε από το χειρουργείο.

«Ο τυμπανισμός ξεκίνησε κατευθείαν αφού βγήκε από το χειρουργείο. Δηλαδή την επόμενη μέρα, η εξέλιξη ήταν ότι ένα φούσκωμα, ένα αρχικό φούσκωμα, τη δεύτερη μέρα πολύ περισσότερο. Ήταν σαν τριών και τεσσάρων μηνών έγκυος και στην τρίτη μέρα ήταν σαν εξάμηνο εγκυμοσύνης», είπε.

Η σύζυγος του λέει πως οι γιατροί της είπαν πως έκαναν απόφραξη και παράλληλα αντιμετώπισαν με επιτυχία σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα. Αλλά της είπαν, επειδή υπήρξε εισρόφηση πνευμόνων, ότι ο Ντα Κόστα θα έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα και στο «Σωτηρία» για αναπνευστική υποστήριξη.

Λίγες ώρες αργότερα, την ενημέρωσαν πως ο σύζυγός της υπέστη ανακοπή ενώ είχε προγραμματιστεί η μεταφορά του στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης.