Μενού

Ρονάλντο: Κοντά στο να πει το... αντίο στην Αλ Νασρ τον Ιούνιο

Ο Κριστιάνο φαίνεται πως το έχει πάρει απόφαση να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία, μιας και το PIF φαίνεται να είναι... απέναντι στην Αλ Νασρ.

Reader symbol
Newsroom
ronaldo
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της ΑΛ Νασρ | AP
  • Α-
  • Α+

Η μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Ιτιχάντ στην Αλ Χιλάλ ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιμένει ότι το PIF εμποδίζει τις μεταγραφές της Αλ Νασρ για να αποτρέψει την κατάκτηση του τίτλου.

Να σημειωθεί ότι μετά από 19 αγωνιστικές, μόνο ένας βαθμός χωρίζει την Αλ Νασρ (46) από την Αλ Χιλάλ (47), που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ