Ρονάλντο: Κοντά στο να πει το... αντίο στην Αλ Νασρ τον Ιούνιο

Η μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Ιτιχάντ στην Αλ Χιλάλ ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιμένει ότι το PIF εμποδίζει τις μεταγραφές της Αλ Νασρ για να αποτρέψει την κατάκτηση του τίτλου.

Να σημειωθεί ότι μετά από 19 αγωνιστικές, μόνο ένας βαθμός χωρίζει την Αλ Νασρ (46) από την Αλ Χιλάλ (47), που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

