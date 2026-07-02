Ρουμανία - Ελλάδα 73-66: Ήττα για την Εθνική και μπλέξιμο ενόψει Μουντομπάσκετ

Η Εθνική Ελλάδας απογοήτευσε στο ματς με τη Ρουμανία και έχασε με 73-66, μπαίνοντας σε μπελάδες για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και πλέον θέλει μόνο νίκη απέναντι στην Πορτογαλία, στο ματς της Κυριακής (05/07) στη Sunel Arena.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στο 3-2 και παίζει την πρωτιά του ομίλου κόντρα στους Πορτογάλους.
Κορυφαίος ο Λαρεντζάκης με 16 πόντους ενώ η Εθνική πλήρωσε τα λάθη της (15) έναντι 7 των Ρουμάνων.
Οι τρεις πρώτοι του ομίλου προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου και μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση.
Ο Όμιλος
- Ελλάδα 3-2
- Πορτογαλία 2-2 *
- Μαυροβούνιο 2-2 *
- Ρουμανία 2-3
*Πορτογαλία και Μαυροβούνιο παιζουν στις 21:00
Τα αποτελέσματα
- Ρουμανία – Ελλάδα 73-66
- Πορτογαλία – Μαυροβούνιο (21:00)
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (5/7)
- Ελλάδα – Πορτογαλία (19:30)
- Μαυροβούνιο – Ρουμανία (21:30)
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