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Ρουμανία - Ελλάδα 73-66: Ήττα για την Εθνική και μπλέξιμο ενόψει Μουντομπάσκετ

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 73-66 από την Ρουμανία και πλέον δεν έχει περιθώριο για στραβοπατήματα ενόψει του Μουντομπάσκετ του Κατάρ.

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Ρουμανία - Ελλάδα
Στιγμιότυπο από το ματς Ρουμανία - Ελλάδα | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Η Εθνική Ελλάδας απογοήτευσε στο ματς με τη Ρουμανία και έχασε με 73-66, μπαίνοντας σε μπελάδες για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και πλέον θέλει μόνο νίκη απέναντι στην Πορτογαλία, στο ματς της Κυριακής (05/07) στη Sunel Arena.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στο 3-2 και παίζει την πρωτιά του ομίλου κόντρα στους Πορτογάλους.

Κορυφαίος ο Λαρεντζάκης με 16 πόντους ενώ η Εθνική πλήρωσε τα λάθη της (15) έναντι 7 των Ρουμάνων.

Οι τρεις πρώτοι του ομίλου προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου και μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση.

Ο Όμιλος

  1. Ελλάδα 3-2
  2. Πορτογαλία 2-2 *
  3. Μαυροβούνιο 2-2 *
  4. Ρουμανία 2-3

*Πορτογαλία και Μαυροβούνιο παιζουν στις 21:00

Τα αποτελέσματα

  • Ρουμανία – Ελλάδα 73-66
  • Πορτογαλία – Μαυροβούνιο (21:00)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (5/7)

  • Ελλάδα – Πορτογαλία (19:30)
  • Μαυροβούνιο – Ρουμανία (21:30)

 

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