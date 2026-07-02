Ρουμανία - Ελλάδα 73-66: Ήττα για την Εθνική και μπλέξιμο ενόψει Μουντομπάσκετ

Η Εθνική Ελλάδας απογοήτευσε στο ματς με τη Ρουμανία και έχασε με 73-66, μπαίνοντας σε μπελάδες για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και πλέον θέλει μόνο νίκη απέναντι στην Πορτογαλία, στο ματς της Κυριακής (05/07) στη Sunel Arena.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στο 3-2 και παίζει την πρωτιά του ομίλου κόντρα στους Πορτογάλους.

Κορυφαίος ο Λαρεντζάκης με 16 πόντους ενώ η Εθνική πλήρωσε τα λάθη της (15) έναντι 7 των Ρουμάνων.

Οι τρεις πρώτοι του ομίλου προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου και μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση.

Ο Όμιλος

Ελλάδα 3-2 Πορτογαλία 2-2 * Μαυροβούνιο 2-2 * Ρουμανία 2-3

*Πορτογαλία και Μαυροβούνιο παιζουν στις 21:00

Τα αποτελέσματα

Ρουμανία – Ελλάδα 73-66

Πορτογαλία – Μαυροβούνιο (21:00)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (5/7)

Ελλάδα – Πορτογαλία (19:30)

Μαυροβούνιο – Ρουμανία (21:30)