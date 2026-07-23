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Σάλιακας: Ταξιδεύει στην Ολλανδία και ενσωματώνεται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού

Ο Μανώλης Σάλιακας θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού προκειμένου να πλαισιώσει τον Μαφέο στο δεξί άκρο της άμυνας.

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Μανώλης Σάλιακας
Μανώλης Σάλιακας | Eurokinissi
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Καθ' οδόν για την Ολλανδία βρίσκεται ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού τις επόμενες ώρες. Επομένως, έπειτα από αυτή την εξέλιξη ο 30χρονος δεξιός μπακ θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων.

Τις τελευταίες μέρες η Ζαντκ Πάουλι είχε ανεβάσει την τιμή για την πώληση του Έλληνα μπακ με τον Ολυμπιακό να πιέζει για ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ. 

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