Σάλιακας: Ταξιδεύει στην Ολλανδία και ενσωματώνεται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού

Καθ' οδόν για την Ολλανδία βρίσκεται ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού τις επόμενες ώρες. Επομένως, έπειτα από αυτή την εξέλιξη ο 30χρονος δεξιός μπακ θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων.

Τις τελευταίες μέρες η Ζαντκ Πάουλι είχε ανεβάσει την τιμή για την πώληση του Έλληνα μπακ με τον Ολυμπιακό να πιέζει για ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ.

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