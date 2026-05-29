Σάλος στο Roland Garros: Η σεξιστική δήλωση του Βαγιέχο που «πάγωσε» το Παρίσι

Το Roland Garros συνεχίζει να προσφέρει απρόσμενες εξωαγωνιστικές εντάσεις. Ενώ ο αποκλεισμός του Γιανίκ Σίνερ μονοπωλούσε αρχικά το ενδιαφέρον, τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν απότομα στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου ανάμεσα στον Μοΐζ Κουαμέ και τον Ντάνιελ Βαγιέχο, με τα όσα ακολούθησαν να επισκιάζουν το αθλητικό κομμάτι του τουρνουά.
Ο Γάλλος Κουαμέ κατάφερε να πάρει τη νίκη σε ένα δραματικό tie-break στο πέμπτο σετ, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στις κερκίδες. Ωστόσο, η εκρηκτική ατμόσφαιρα του παρισινού κοινού φάνηκε να καταβάλλει τον Παραγουανό τενίστα. Μετά την ήττα του, ο Βαγιέχο δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του και προέβη σε μια άκρως αμφιλεγόμενη και σεξιστική τοποθέτηση σχετικά με τη διαιτησία.
Χαρακτηριστικά, ο ίδιος δήλωσε:
«Αυτός ο τύπος αγώνων πρέπει να τους διαιτητεύει ένας άντρας, είναι πολύ δύσκολο μια γυναίκα να μπορεί να το κάνει.
Πρέπει να το διαιτητεύει ένας άντρας, επειδή είναι ένα πολύ βαρύ κοινό και πρέπει να έχεις πολλή δύναμη για να πας κόντρα στο κοινό»
Όπως ήταν απολύτως λογικό και αναμενόμενο, η συγκεκριμένη δήλωση πυροδότησε άμεσα θύελλα αντιδράσεων. Η υποτίμηση των ικανοτήτων των γυναικών διαιτητών προκάλεσε την οργή του φίλαθλου κοινού και των χρηστών στα social media, αφήνοντας ένα μελανό στίγμα στη σπουδαία διοργάνωση.
