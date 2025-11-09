Σε εξέλιξη ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος - 1ος με διαφορά τερμάτισε ο Έλληνας Παναγιώτης Καραΐσκος

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, με τους πρώτους δρομείς να οδεύουν στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Πρώτος και με διαφορά τερμάτρισε ο Έλληνας Παναγιώτης Καραΐσκος.

Δείτε τον τερματισμό του στο βίντεο του Reader

Χιλιάδες δρομείς έχουν λάβει μέρος από 126 χώρες. Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν συμμετοχές από τη Χιλή μέχρι τον Καναδά και από την Ιαπωνία έως τη Νέα Ζηλαναδία.

Ο φετινός Μαραθώνιος είναι ένας από τους πιο αμφίρροπους των τελευταίων ετών και όπως κάθε χρόνο, αναδεικνύει τους Πανελληνιονίκες της απόστασης, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στην κατηγορία των ανδρών.

Στους άνδρες, η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δηλώθηκε τόσο μεγάλος αριθμός Ελλήνων δρομέων με επιδόσεις κοντά στα 2:20:00. Έξι αθλητές βρίσκονται στη ζώνη από 2:16:28 έως 2:21:31, στοιχείο που προμηνύει γρήγορο ρυθμό και συναρπαστική μάχη μέχρι το τέλος.

Συνολικά, 74 δρομείς συμμετέχουν στον αγώνα των ανδρών.

Στις γυναίκες, όπου έχουν δηλώσει συμμετοχή 48 αθλήτριες, η μάχη για τη νίκη αναμένεται να δοθεί κυρίως ανάμεσα στη Ματίνα Νούλα (ΝΓΣ Ηρακλής 1908) και την Κατερίνα Κουτλή (ΑΕΚ). Η Νούλα, κάτοχος του ρεκόρ διοργάνωσης με 2:40:19 από πέρυσι, βελτίωσε φέτος το ατομικό της ρεκόρ στην Κοπεγχάγη με 2:38:53, ενώ η Κουτλή έδειξε την αγωνιστική της φόρμα πρόσφατα στον Ημιμαραθώνιο Πάτρας (1:16:58) και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου στα 1.500 μ. (4:19.64).

Στη γραμμή εκκίνησης βρέθηκε και η νικήτρια του 2022, Βασιλική Κωνσταντινοπούλου (ΑΠΚ Νεάπολης), και η περσινή τρίτη, Γιώτα Βλαχάκη (ΓΑΣ Ιλισσός, 2:47:28).

Υπενθυμίζεται ότι τα ρεκόρ Ελλήνων στον Αυθεντικό Μαραθώνιο ανήκουν στον Κώστα Γκελαούζο με 2:16:49 (2021) και στη Μαρία Πολύζου με 2:39:10 (2017), στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.