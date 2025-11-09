Ημέρα Αυθεντικού Μαραθώνιου με ξεχωριστές συμμετοχές - Κλειστό το κέντρο, αλλαγές στα Μέσα Μετακίνησης

Με 24.000 δρομείς να διανύσουν τη διαδρομή από τον Μαραθώνα ως το Καλλιμάρμαρο κορυφώνεται το αγωνιστικό διήμερο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Εκκίνηση στις 8:00 για τα 10 χιλιόμετρα, ενώ όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1 . Φέτος, σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, οι συμμετοχές αναμένεται να ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ, με 75.000 δρομείς από την Ελλάδα και αθλητές από 120 χώρες.

Διαβάστε ακόμα: Από τον Μαραθώνα στο έπος του 1821: 5 κομβικές στιγμές της ελληνικής Ιστορίας που διαμόρφωσαν τον δυτικό κόσμο

Μαραθώνιος

Με την λιτή τελετή έναρξης και η αφή της φλόγας στον Τύμβο του Μαραθώνα, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μικη Θεοδώρακη και τον αγώνα των 5 χλμ. άνοιξε το διήμερο.

Το Σάββατο, περίπου 27.000 δρομείς όλων των ηλικιών πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας και συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή.

Η Μελίσσα Αναστασάκη στις γυναίκες με νέο ρεκόρ διαδρομής και ο Ανδρέας Γεωργίου στους άνδρες θριάμβευσαν στην πρώτη κούρσα του αγωνιστικού διημέρου του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Οι αγώνες συνεχίστηκαν υπό το φως της νυχτερινής Αθήνας.

Η Εμμανουέλα Πλάκα απέδειξε για δεύτερη διαδοχική χρονιά ότι είναι το φαβορί στον νυχτερινό αγώνα 5 χλμ των Πανεπιστημίων, τερματίζοντας πρώτη με χρόνο 17.20, σε έναν αγώνα που είχε περισσότερο προπονητικό χαρακτήρα.

Εμμανουέλα Πλάκα | Eurokinissi

Στον αγώνα των ανδρών, την πρωτοκαθεδρία πήρε ο Κώστας Βεδουράς με χρόνο 15.14, φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Στην κατηγορία των ομάδων, η πολυπληθέστερη συμμετοχή ανήκε στο Ανοιχτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο και βραβεύτηκε για την παρουσία του.

Στις 5.30 το πρωί στην Γ Σεπτεμβρίου, λεωφορεία της διοργάνωσης περιμένουν τους δρομείς για να τους μεταφέρουν στον Μαραθώνα για την εκκίνηση.

Πούλμαν για τον Μαραθώνιο

Δρομείς από την Ευρυτανία ως την Ολλανδία

Στους άνδρες έχει δηλωθεί να λάβει μέρος, ο μεγαλύτερος αριθμός δρομέων με επιδόσεις κοντά στο 2:20:00 των τελευταίων ετών. Έξι Έλληνες βρίσκονται στη ζώνη μεταξύ 2:16:28 και 2:21:31, γεγονός που εγγυάται γρήγορο ρυθμό και έντονο συναγωνισμό ίσως και μέχρι τα τελευταία μέτρα.

Τις καλύτερες ελληνικές επιδόσεις στον Αυθεντικό Μαραθώνιο έχουν καταγράψει ο Κώστας Γκελαούζος με 2.16.49, που είναι και ρεκόρ διοργάνωσης, από το 2018 και η Μαρία Πολύζου με 2.39.10 το 2017.

Στα 63 του χρόνια, ο Γιώργος Καραθανάσης εξακολουθεί να τρέχει με το ίδιο πάθος που τον συνόδευε από τα εφηβικά του χρόνια.Ο πρώτος του μαραθώνιος ήρθε το 1982, όταν ήταν μόλις 19 ετών. Με ρίζες από τη Μεσοκόμη Ευρυτανίας, μεγάλωσε έχοντας ως πρότυπα τους συγχωριανούς του, Άρη και Χρήστο Καραγεώργο, πρωτεργάτες του ελληνικού βάδην, αλλά και τον σπουδαίο μαραθωνοδρόμο από το Αγρίνιο, Μιχάλη Κούση.

Πίσω από τη γραμμή εκκίνησης το πρωί της Κυριακής στην ιστορική αφετηρία του Μαραθώνα θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι.

Από την Ολλανδία έρχεται ο δρομέας με χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στα 1.000 μ. του πατινάζ ταχύτητας στο Πεκίνο και θέση πιλότου στις Βασιλικές Ολλανδικές Αερογραμμές (KLM). Ο 33χρονος Ολλανδός Τόμας Κρολ. έχει αναδειχτεί αθλητής της χρονιάς και έχει τιμηθεί από όλους τους διεθνείς και τοπικούς φορείς για τα κατορθώματά του σε αυτό το τόσο συναρπαστικό και δημοφιλές στη χώρα του άθλημα.

Ο Βρετανός Στίβεν Κέλι θα γιορτάσει τους 100 μαραθωνίους του στην Αθήνα.

Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ - Τι ισχύει για Μετρό, Τραμ, Ηλεκτρικό, Λεωφορεία

Ο42ος Μαραθώνιος της Αθήνας φέρνει τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Έτσι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑ.ΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών σήμερα και αύριο.

Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται, πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Αλλαγές στα δρομολόγια των Λεωφορείων - Τρόλεϊ

Λεωφορειακή γραμμή 550

Διαδρομή από Παλαιό Φάληρο: Από Συγγρού, συνέχεια ευθεία Συγγρού, συνέχεια Βασιλίσσης Αμαλίας, δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Κηφισιά: Από λεωφόρο Κηφισίας, συνέχεια Βασιλίσσης Σοφίας, συνέχεια δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, αριστερά Βασιλίσσης Αμαλίας, συνέχεια Συγγρού, συνέχεια κανονικά.

Λεωφορειακή γραμμή 209

Διαδρομή από Μεταμόρφωση (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Τρόλεϊ (2)

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή Τρόλεϊ (4)

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

Γραμμή (11)

Διαδρομή από Πατήσια: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Ν. Ελβετία Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή (10)

Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών των παρακάτω λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ, από το Σάββατο 08/11/2025 και ώρα 14:00 έως την Κυριακή 09/11/2025 και ώρα 21:00 σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας ως εξής:

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ:

Γραμμή 550

Διαδρομή από Παλαιό Φάληρο: Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Κηφισιά: Από λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου, αριστερά λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά Κηφισίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Χ95

Από την Αττική Οδό, έξοδος προς Περιφερειακή Υμηττού, έξοδος προς λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη, συνέχεια λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου – προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Διαδρομή προς Αερολιμένα: Από λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου, συνέχεια Κατεχάκη, δεξιά λεωφόρο Κηφισίας, έξοδος Αττική Οδός – συνέχεια προς Αερολιμένα.

Γραμμή 608

Διαδρομή από Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά πλατεία Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 230

Διαδρομή από Ακρόπολη δεν θα λειτουργήσει.

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από λεωφόρο Στρ/χου Αλεξ. Παπάγου, αριστερά Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 235

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 220

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Μιχαλακοπούλου, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Γρηγ. Αυξεντίου και συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 221

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Βασ. Αλεξάνδρου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρ. Αυξεντίου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 214

Από Ευφρονίου, αριστερά Ριζάρη, αριστερά Βασ. Γεωργίου Β΄ – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 224

Διαδρομή από Καισαριανή (κυκλική): Από Ανδρέα Δημητρίου, αριστερά Ευφρονίου, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Βασ. Αλεξάνδρου – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Πολύγωνο (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, δεξιά Βασιλέως Ηρακλείου, αριστερά Μπουμπουλίνας, συνέχεια κανονικά

Γραμμή 622

Διαδρομή από Άνω Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων – συνέχεια κανονικά

Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 815

Διαδρομή από Ταύρο (κυκλική): Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 203, 204, 204Β

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 211

Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 209

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 046

Διαδρομή από Μουσείο: Από Λαρίσης, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Αγγ. Σικελιανού, δεξιά πλατεία Αγ. Σοφίας, δεξιά Γρηγ. Ξενοπούλου (Τέρμα).

Διαδρομή από Ελληνορώσων: Από Γρ. Ξενοπούλου, δεξιά Μάργαρη, δεξιά Γεωργίου Βλάχου, αριστερά Πραντούνα, δεξιά Κατεχάκη, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 036

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Γρηγ. Ξενοπούλου, προσωρινό τέρμα στην Γρηγ. Ξενοπούλου (τέρμα του 046)

Διαδρομή προς Κυψέλη: Από Γρ. Ξενοπούλου, αριστερά Μακρυγιάννη, αριστερά Αγγ. Σικελιανού – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 140

Διαδρομή από Γλυφάδα: Από Κοκκινοπούλου, αριστερά Ηφαιστίωνος, αριστερά Μικράς Ασίας, συνέχεια ευθεία Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρηγορίου Αυξεντίου, δεξιά Ούλωφ Πάλμε, συνέχεια κανονικά προς Γλυφάδα.

Διαδρομή από Πολύγωνο: Από Αγγ. Σικελιανού, αναστροφή στην πλατεία Αγίας Σοφίας – συνέχεια κανονικά προς Πολύγωνο.

Γραμμή Β5

Διαδρομή από Στ. Λαρίσης: Από λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, αναστροφή στον κόμβο Κατεχάκη, λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά λεωφόρο Αλεξάνδρας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Αγ. Παρασκευή δεν θα λειτουργήσει.

Γραμμή 402

Διαδρομή από Πολύδροσο (κυκλική): Αναστροφή στην πλατεία Αγ. Σοφίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 421

Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή (κυκλική): Μέχρι τη πλατεία Κέννεντυ κανονικά, συνέχεια Δουκ. Πλακεντίας – προσωρινό τέρμα Σταθμό Μετρό Χαλανδρίου.

Γραμμή 409

Διαδρομή από αφετηρία: Από Αναστάσεως, αριστερά 8ης Μεραρχίας, αριστερά Κορυτσάς, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές Α2, 040

Διαδρομή προς Ακαδημία: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετιμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά λεωφόρο Συγγρού – συνέχεια κανονικά προς περιφέρεια.

Γραμμές Α3, 227, 856

Kατεύθυνση από νότια προάστια: Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, αριστερά Λεωφόρο Βουλιαγμένης – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 227, 856

Κατεύθυνση από Πετράλωνα, Αιγάλεω: Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 025, 026

Κατεύθυνση από Ιπποκράτους: Δεν θα λειτουργήσει.

Κατεύθυνση από Πρ. Δανιήλ, Βοτανικός: Από Αθηνάς, δεξιά πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας, δεξιά Αγ. Κων/νου, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου – συνέχεια κανονικά

Γραμμή 022

Από Πατησίων, συνέχεια ευθεία Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 813

Από πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 301, 301Β

Κατεύθυνση προς Ανθούσα: Από Μιαούλη, ευθεία Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, δεξιά Τρικάλων, αριστερά Καλαμάτας, δεξιά Κομοτηνής, αριστερά Μήλου, αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά Μήλου, δεξιά Κομοτηνής, αριστερά Καλαμάτας, δεξιά Τρικάλων, αριστερά Έβρου, δεξιά Αιτωλίας, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 304, 305

Προσωρινή Αφετηρία στον Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας.

Κατεύθυνση προς Λούτσα: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ .Πλακεντίας (Προσωρινή Αφετηρία): Από Λεωφ. Σπάτων, ευθεία Λεωφ. Σπάτων (305), αριστερά Λεωφ. ΟΛεωφ.Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, αριστερά Αλ. Παναγούλη, δεξιά Διαμορφωμένος Χώρος Στ.Δουκ.Πλακεντίας (προσωρινή Αφετηρία).

Γραμμή 306

Κατεύθυνση από Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, αριστερά Λεωφ. Γέρακα, δεξιά Αιτωλίας, συνέχεια προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας κανονικά.

Γραμμή 307

Κατεύθυνση προς Στ. Κορωπίου: Από Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ.Λαυρίου, δεξιά Μεταμορφώσεως Σωτήρος, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Λεωφ. Λαυρίου, αναστροφή αριστερά στον κυκλικό κόμβο Λεωφ. Ολυμπιονικών, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 308

Προσωρινή Αφετηρία στον Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας.

Κατεύθυνση προς Στ. Κορωπίου: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ.Δουκ.Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας (Προσωρινή Αφετηρία): Από Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, αριστερά Αλ. Παναγούλη, δεξιά Διαμορφωμένος Χώρος Στ. Δουκ. Πλακεντίας (προσωρινή Αφετηρία).

Γραμμή 319

Κατεύθυνση προς Σπάτα: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Περιφερειακή Υμηττού, δεξιά Αγίου Δημητρίου, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Αγίου Δημητρίου, αριστερά Περιφερειακή Υμηττού, δεξιά στην έξοδο για Παλλήνη, αριστερά Αγίου Δημητρίου, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 310, 310Β, 310Γ

Διακοπή Λειτουργίας από την έναρξη της βάρδιας έως την λήξη των μέτρων τροχαίας στην Λεωφ. Μαραθώνος.

Έπειτα από την αποκατάσταση κυκλοφορίας της Λεωφ. Μαραθώνος από τον Μαραθώνα έως την Διασταύρωση Ραφήνας, οι γραμμές 310, 310Β και 310Γ τροποποιούνται ως εξής και ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας:

Κατεύθυνση προς Αφετηρία (Μαραθώνας): Από Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά Φειδιππίδου, αριστερά Αγ. Παντελεήμωνος, δεξιά Αγ .Παρασκευής, δεξιά Αρχία, αριστερά Αγ. Μαρίνας, ευθεία Δημοκρατίας, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Ραφήνα: Από Δημοκρατίας, ευθεία Αγίας Μαρίνας, δεξιά Αρχία, δεξιά Αγ. Παρασκευής, αριστερά Καλλινίκου, ευθεία Αγ. Παντελεήμωνος, δεξιά Φειδιππίδου, αριστερά Λεωφ. Μαραθώνος, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 324

Η γραμμή θα λειτουργεί μόνο στο Τμήμα Κάντζα Παλλήνη

Διαδρομή από Στ. Κάντζας έως Παλλήνη: Από Λεονταρίου, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Λεονταρίου, συνέχεια κανονικά για Κάντζα και προσωρινό τέρμα στον Στ. Κάντζας (Κάντζα 2) στην κατεύθυνση προς Παλλήνη.

Οι γραμμές 060, 314, 314B, 314Γ, 406, 407, 416, 418 και Α5 δεν θα λειτουργήσουν.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΛΕΪ:

Γραμμές (1)-(5)-(15)

Κατεύθυνση (1)-(5) από Αφετηρία και (15) από Τέρμα: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Κατεύθυνση (1)-(5) από Τέρμα και (15) από Αφετηρία: Από Δημητρακοπούλου, δεξιά Πετμεζά, συνέχεια ευθεία Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή (2)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή (3)

Μέσω λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Γραμμή (4)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

Γραμμή (6)

Η γραμμή (6) γίνεται κυκλική από Νέα Φιλαδέλφεια ως προς κέντρο Αθήνας. Από Ηπείρου, δεξιά Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, αριστερά Στουρνάρη, δεξιά Αχαρνών – συνέχεια κανονικά προς Νέα Φιλαδέλφεια.

Γραμμή (10)

Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Γραμμή (11)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Κατεύθυνση από Ν. Ελβετία: Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή (12)

Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.