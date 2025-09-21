Σε λιγότερο από ένα λεπτό «ξεφτίλισαν» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι

Η ομάδα Θεσπρωτού, από την Ηγουμενίτσα, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Γ' εθνικής παρουσιάστηκε στο γήπεδο του Σχηματαρίου με μόλις 9 ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή της και προφανώς γίνεται κατανοητό πως δεν θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική!

Μόλις 22 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα δέχτηκε ένα γκολ (όποιος το δει μπορεί να κάνει το ανάλογο σχόλιο) από τη γηπεδούχο ομάδα. Όμως τα... παρατράγουδα μόλις άρχισαν. Πριν καν γίνει η σέντρα τρεις ποδοσφαιριστές του Θεσπρωτού βρέθηκαν στο έδαφος ζητώντας πρώτες βοήθειες και δηλώνοντας αδυναμία να συνεχίσουν.

Βάση κανονισμών με λιγότερους από 7 παίκτες για μια ομάδα δεν μπορεί να διεξαχθεί ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

