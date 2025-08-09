Σερβία - Ελλάδα 76-66: Πάλεψε στο τέλος η Εθνική, αλλά κέρδισε το φαβορί

Παρόλο που η Ελλάδα παρατάχθηκε χωρίς τον απόλυτο σταρ της Γιάννη Αντετοκούνμπο, η «επίσημη αγαπημένη» στάθηκε αξιοπρεπέστατα απέναντι στο φαβορί για το τρόπαιο του EuroBasket, τη Σερβία, που κέρδισε 76-66.

Πρόκειται για την πρώτη ήττα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να φτάνει στο σημείο να μειώνει τη διαφορά στους τρεις πόντους στην τελευταία περίοδο.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, η Σερβία βρήκε τις απαραίτητες λύσεις και έφτασε στη νίκη, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος έκανε double-double με 23 πόντους και 19 ριμπάουντ.

Σερβία - Ελλάδα: Πώς κύλησε ο αγώνας

Η Εθνική παρατάχθηκε κόντρα στη Σερβία με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ στο «5», βασικό δίπλα στον Ντίνο Μήτογλου, απέναντι στον Πετρούσεφ και τον Γιόκιτς. Η ελληνική ομάδα βρήκε ρυθμό στην επίθεση, με τον Μήτογλου να δίνει πολύτιμες λύσεις, παρουσιάζοντας τρομερά ανταγωνιστική εικόνα απέναντι στους Σέρβους που έριχναν συνεχώς δεύτερο παίκτη πάνω στον Σλούκα για να τον κουράζουν και να τον καθυστερούν.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο στην επίθεση (26-26), σουτάροντας με 77% στα δίποντα (7/9), 57% στα τρίποντα (4/7) και έχοντας μόλις δύο λάθη. Η Σερβία, από την πλευρά της, κέρδισε δεύτερες ευκαιρίες με τα πέντε επιθετικά ριμπάουντ, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Τρίσταν Βούκσεβιτς (7π.).

Στη συνέχεια, πάντως, η Εθνική αντιμετώπισε επιθετικά προβλήματα, με τον Βάνια Μαρίνκοβιτς να ευστοχεί σε τρίποντο για το 34-28 στο 15’. Οι Σέρβοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 43-34, έχοντας επιμέρους σκορ 17-8 στο δεύτερο δεκάλεπτο και πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Μάλιστα, ο Σέρβος σούπερ σταρ των Νάγκετς ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, διαμορφώνοντας το 45-34 με 2/2 βολές. Η Σερβία προκάλεσε μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ, την ώρα που ο Μήτογλου συνέχιζε να δίνει λύσεις, μειώνοντας σε 55-47 με σουτ από μακρινή απόσταση.

Τα τρία συνεχόμενα τρίποντα του Παπανικολάου και του Σλούκα έριξαν τη διαφορά στους πέντε πόντους (68-63), υποχρεώνοντας τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να καλέσει time out! Μάλιστα ο Μήτογλου σκόραρε από τη γωνία, μειώνοντας σε 69-66 στα 3:31 για το φινάλε ωστόσο ο Μπογκντάνοβιτς απάντησε με τον ίδιο τρόπο για τους Σέρβους. Τα τρία σερί λάθη της Εθνικής έδωσαν το δικαίωμα στη Σερβία να διατηρήσει τη διαφορά, επικρατώντας τελικά με 76-66.