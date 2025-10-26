Σέρβος ταξιτζής στο Σικάγο μπέρδεψε τον Στέφανο Τσιτσιπά με τον Αντουάν Γκριεζμάν: Δεν τον πίστευε κι από πάνω

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό μοιράστηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εξιστορώντας την εμπειρία του με ταξιτζή.
Ο 27χρονος τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ, ανέφερε πως ένας ταξιτζής ποδηλάτου στο Σικάγο, τον μπέρδεψε με τον... Αντουάν Γκριεζμάν. Επέμενε μάλιστα, όταν ο Έλληνας πρωταθλητής του είπε πως δεν είναι ο Γάλλος φορ της Ατλέτικο Μαδρίτης.
«Με πήρε ένας Σέρβος οδηγός ποδηλατοταξί στο Σικάγο. Με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και είπε: “Αντουάν Γκριεζμάν;” Είπα όχι. Μου έκλεισε το μάτι και είπε: “Καλή προσπάθεια.” Υποθέτω λοιπόν ότι παίζω πλέον στην Ατλέτικο Μαδρίτης», έγραψε στο γνωστό Κοινωνικό Δίκτυο ο τενίστας.
