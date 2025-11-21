Μενού

Σιλβέν Φρανσίσκο: Ισπανός δημοσιογράφος τον βλέπει στους «ερυθρόλευκους»

Ισπανός δημοσιογράφος έχει εντυπωσιαστεί από τις εμφανίσεις του Φρανσίσκο και τον συνδέει με τον Ολυμπιακό.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει μετατραπεί σε γκαρντ πρώτης γραμμής στη EuroLeague με τη Ζαλγκίρις να τον έχει «δέσει» για τα καλά στο Κάουνας και τον ίδιο να πραγματοποιεί «μαγική» σεζόν.

Μέχρι στιγμής έως και τη 12η αγωνιστική της φετινής σεζόν, ο Γάλλος έχει μέσο όρο: 16.4 πόντους, 42.5% τρίποντο, 2.7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ η πρόσφατη ματσάρα με την Ρεάλ στη Μαδρίτη τον εκτόξευσε με μια εμφάνιση των... ρεκόρ: 33 πόντοι (ισοφάριση career-high), 11 ασίστ (ρεκόρ καριέρας), 7/9 τρίποντα (ρεκόρ καριέρας), 37 index rating (career-high).

