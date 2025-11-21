Σιλβέν Φρανσίσκο: Ισπανός δημοσιογράφος τον βλέπει στους «ερυθρόλευκους»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει μετατραπεί σε γκαρντ πρώτης γραμμής στη EuroLeague με τη Ζαλγκίρις να τον έχει «δέσει» για τα καλά στο Κάουνας και τον ίδιο να πραγματοποιεί «μαγική» σεζόν.
Μέχρι στιγμής έως και τη 12η αγωνιστική της φετινής σεζόν, ο Γάλλος έχει μέσο όρο: 16.4 πόντους, 42.5% τρίποντο, 2.7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ η πρόσφατη ματσάρα με την Ρεάλ στη Μαδρίτη τον εκτόξευσε με μια εμφάνιση των... ρεκόρ: 33 πόντοι (ισοφάριση career-high), 11 ασίστ (ρεκόρ καριέρας), 7/9 τρίποντα (ρεκόρ καριέρας), 37 index rating (career-high).
